Ghost Recon Frontline : Les configurations PC

Config PC de Ghost Recon Frontline

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5 4460

→ AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5 4460 Mémoire vive → 8 Go

→ 8 Go Carte graphique → AMD Radeon RX 470 (4 Go) ou Nvidia Geforce GTX 670

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7 6700K

→ AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i7 6700K Mémoire vive → 16 Go

→ 16 Go Carte graphique → AMD Radeon RX 480 (8 Go) ou Nvidia Geforce GTX 1060 (6 Go)

est la nouvelle entrée dans la série, totalement multijoueur. Se rapprochant fortement du battle royale, l'expérience proposera à plusieurs équipes de trois joueurs de s'affronter dans une carte relativement grande, dont l'objectif est de s'en échapper en appelant un hélicoptère. Ubisoft a indiqué, lors de son annonce, que l'essence même qui a fait le succès de la franchise serait bien présente, pour tenter de rassurer la communauté qui ne s'attendait pas à ce genre de jeu.Cependant, étant donné que, le FPS ne manquera pas de prétendants et nombreux seront celles et ceux à se jeter dans le grand bain, ne serait-ce que par curiosité. Toutefois, pour être sûr de pouvoir le faire tourner,ont été partagées.Pour jouer avec les paramètres graphiques au plus bas, vous n'aurez pas besoin d'être en possession d'un PC récent, puisqu'un i5 4460 (ou équivalent) fera l'affaire, alors que du côté de la carte graphique, une GTX 670 devrait suffire.Pour profiter de la meilleure expérience possible, Ubisoft recommande tout de même d'avoir un i7 6700K et une GTX 1060.Naturellement, cet article sera mis à jour quand Ubisoft donnera plus de précision et si les informations mentionnées évoluent au fil des différents tests.ne possède toujours pas de date de sortie, mais arrivera sur PC, PlayStation et Xbox.