Ghost Recon Frontline, un battle royale free-to-play, annoncé par Ubisoft

Ghost Recon Frontline annoncé par Ubisoft

Après l'échec cuisant d'Hyper Scape en 2020,. Le studio compte bien, lui aussi, tirer son épingle du jeu et va tenter de séduire une partie de la communauté avec une toute nouvelle expérience, se trouvant dans l'univers de Ghost Recon.a ainsi été annoncé à l'occasion des 20 ans de la franchise et deux ans après l'arrivée du dernier opus.Même si Ubisoft a souhaité garder quelques secrets autour de, les informations communiquées nous permettant de savoir à quel genre d'expérience nous allons être confrontés. Comme dit plus haut,. Exclusivement multijoueur, il regroupera 100 joueurs sur une carte composée de deux biomes distincts, lesquels sont répartis en équipes. L'objectif est dans un premier temps de fouiller la carte pour obtenir des « Intels » et ensuite se rendre dans une zone de largage pour être extradé en hélicoptère. Cependant, à partir de ce moment, tous les joueurs sauront où va se poser le véhicule, et auront aussi une chance de s'échapper.Ce mode, nommé, ne sera pas le seul, puisque d'autres seront disponibles lors de la sortie, mais ces derniers n'ont pas encore été révélés par les développeurs. Notez également que pour proposer un gameplay unique, plusieurs factions seront disponibles, ayant toutes des avantages uniques.Il a également été précisé que du contenu serait ajouté au fil du temps, par le biais de mises à jour saisonnières, comme le font les battle royale tels que Fortnite, PUBG, Apex Legends ou Warzone, qui dominent à l'heure actuelle les débats.n'a pas encore partagé de date ou fenêtre de sortie, mais arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Une première phase de test sera organisée dès ce 14 octobre