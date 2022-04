Ghost Recon Breakpoint n'accueillera plus de nouvelles mises à jour

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi — Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022

Ghost Recon Breakpoint est arrivé au cours de l'année 2019 sur la plupart des plateformes de jeu. Si le titre avait su plaire à certains joueurs et joueuses, il n'avait, malheureusement, pas fait l'unanimité. De nombreux bugs et soucis techniques étaient à déplorer, à son lancement officiel.Ubisoft avait, alors, tenté de rectifier le tir en déployant de multiples mises à jour et patchs correctifs. Par ailleurs, durant deux ans, le studio a alimenté leur titre de nouveaux contenus. Or,. Dans un post sur leur compte officiel Twitter, ils ont déclaré que les récents éléments apportés (Opération Motherland mode, cosmétiques du 20e anniversaire, etc.) au jeu sont, effectivement, les derniers.Pour toutes celles et tous ceux désirant découvrir ou continuer leur aventure sur le soft, sachez qu'Ubisoft maintient tout de même les serveurs officiels de Ghost Recon Breakpoint et Ghost Recon Wildlands actifs. Mais nous ne savons pas encore pour combien de temps.Si vous souhaitez acquérir Ghost Recon Breakpoint, tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :