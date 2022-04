Pathfinder : Ubisoft travaillerait sur un nouveau battle royale, avec du PvE

Ubisoft is working on a new third-person shooter IP and it actually looks good from what I've seen! 🤯@XputerE EXCLUSIVE:



https://t.co/H3eyDcvOi3 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 5, 2022

Si Hyper Scape, le battle royale d'Ubisoft sorti durant l'été 2020, va fermer ses portes à la fin de ce mois d'avril, faute de joueurs, le studio n'aurait pas dit son dernier mot pour tenter de s'imposer dans ce milieu. En effet, Ubisoft aimerait, lui aussi, réussir à proposer une expérience addictive, réunissant des millions de joueurs, comme peut le faire PUBG, Fortnite ou encore Apex Legends.. Celles-ci émanent de Tom Henderson, qui semble détenir de bonne source chez Ubisoft, puisqu'il a, par exemple, annoncé l'arrivée de Rainbow Six sur mobile avant l'annonce officielle. Selon lui,. Toutefois, ce projet proposera une vision différente du genre BR, en incorporant du PvE.Ici, ce serait des équipes de quatre joueurs, avec des personnages possédant des capacités uniques, qui seraient parachutées sur le champ de bataille, aux extrémités de la carte, avec pour objectif de rejoindre le centre et battre le boss, contrôlé par l'IA. Pour l'atteindre, vous devrez franchir des murs, où les seuls passages sont des portes, lesquelles changent d'emplacement à chaque partie. En outre, des ennemis IA vous rendront la tâche encore plus difficile, en plus des autres joueurs, bien évidemment.Toujours selon Tom Henderson, Pathfinder comporterait un « hub central », à l'image de Destiny 2, dans lequel les joueurs pourront interagir, accéder à une boutique ou participer à des événements spéciaux., et pourrait ne pas arriver de sitôt. Ubisoft pourrait néanmoins nous en dire un peu plus ces prochains mois. Rappelons qu'il ne s'agit pas du seul projet qu'a la société dans ses cartons, puisqu'un autre jeu multijoueur d'ampleur serait en développement, avec XDefiant , en plus des free-to-play Ghost Recon Frontline et The Division Heartland