Ghost Recon Breakpoint : Les coéquipiers IA arrivent enfin cet été

Voici plus de six mois queest disponible, et malgré une sortie ratée,n'en oublie pas pour autant les joueurs et a enfin pris les choses en main.En effet, les joueurs réclament, et ce depuis l'annonce du jeu,qui étaient déjà présents dans les anciens opus. S'ils ne sont toujours pas de la partie,Pourquoi cette décision de la part du studio ?. Dans une publication disponible sur le site d'Ubisoft , les développeurs ont confirmé l'arrivée de ces derniers dès cet été, et ont également déclaré travailler sur le contenu de l'Épisode 3.Aussi,. Les développeurs font également le point sur les retours de Ghost Experience , pour peut-être modifier quelques éléments qui auraient malheureusement déplu aux joueurs. Nous en saurons plus dans les jours qui suivent, en attendant, nous vous rappelons queest disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :