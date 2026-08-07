Le prochain Ghost Recon est enfin officiel et vous pourrez bientôt y jouer

Après des années de rumeurs et de silence, Ubisoft officialise enfin le développement d'un tout nouveau jeu Ghost Recon. À l'occasion des 25 ans de la franchise, l'éditeur français promet un retour aux sources tactiques et invite déjà les joueurs à s'inscrire pour des phases de test imminentes.

L'attente fut longue pour les amateurs d'infiltrations et d'opérations militaires virtuelles. Après l'échec critique de Ghost Recon Breakpoint et l'annulation brutale du projet de battle royale Frontline, la célèbre franchise d'Ubisoft semblait au point mort. Pourtant, dans l'ombre, les équipes de développement s'activaient. L'annonce est tombée lors d'une présentation célébrant le quart de siècle de la saga, confirmant que le prochain volet est bel et bien en préparation depuis plusieurs années.

Le retour inespéré de la licence culte

La nouvelle a de quoi raviver la flamme des passionnés. Lors de cet événement anniversaire, Irina-Gabriela Popa, productrice en direct chez Ubisoft, a pris la parole pour clarifier la situation et rassurer une communauté échaudée par les récentes expérimentations de l'éditeur.

Ces dernières années, nous avons construit le prochain chapitre de Ghost Recon. Je suis vraiment impatiente de partager avec vous que nous sommes désormais prêts à le mettre à l'épreuve.

Cette déclaration confirme non seulement l'existence du jeu, souvent évoqué sous le nom de code Project OVR par divers informateurs, mais indique surtout que son développement a atteint un stade de maturité suffisant pour être confronté au regard des joueurs. L'entreprise française semble avoir tiré les leçons de ses erreurs passées et souhaite désormais impliquer sa base de fans le plus tôt possible dans le processus de création.











Un programme Insider pour façonner l'avenir

Plutôt que d'attendre une sortie définitive au risque de rater sa cible, Ubisoft a décidé de lancer le Ghost Recon Insider Program. Cette initiative permet aux joueurs sélectionnés de participer à des sessions de tests fermés. L'objectif est clair, il s'agit de récolter un maximum de retours concrets afin d'ajuster l'équilibre du jeu, de corriger les éventuels défauts et de garantir que la direction prise correspond bien aux attentes du public.

Bien que la date exacte de la première phase de test n'ait pas encore été communiquée, l'ouverture immédiate des inscriptions suggère que les premières invitations pourraient être envoyées très prochainement. Une stratégie qui s'inscrit dans la volonté d'Ubisoft de consolider ses franchises majeures pour les années fiscales à venir, au côté de mastodontes comme Assassin's Creed ou Far Cry.

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La promesse d'un véritable retour aux sources tactiques

Ce qui retient particulièrement l'attention dans cette annonce, c'est le vocabulaire employé par la production. Fini les dérives vers des genres à la mode, l'équipe de développement affirme vouloir renouer avec l'ADN profond de la série.

Nous voulons offrir une expérience fraîche et amusante qui reste fidèle à tout ce qui définit Ghost Recon : l'action tactique, les opérations à grande échelle, une narration militaire crédible et bien sûr, l'unité Ghost.

Ces mots résonnent comme une promesse pour les puristes. Le retour d'une dimension tactique exigeante, couplée à un univers militaire réaliste, est exactement ce que la communauté réclame depuis la sortie de Wildlands, qui a d'ailleurs reçu une énorme mise à jour pour l'occasion. Il reste maintenant à voir si cette note d'intention se traduira manette en main, mais l'approche prudente et collaborative d'Ubisoft offre de solides raisons d'espérer un renouveau éclatant pour cette licence historique.