Nouveau Ghost Recon : Ubisoft officialise le retour de sa licence phare avec un épisode ambitieux



le 21 juillet 2025 à 15h06 Publié par Corentin Rimbert le 21 juillet 2025 à 15h06

Après des années de rumeurs et de spéculations, Ubisoft confirme enfin officiellement le développement d'un nouveau jeu Ghost Recon. Prévu pour entrer en phase d'alpha interne dès cet automne, cet épisode inédit s'annonce particulièrement ambitieux, avec une approche potentiellement orientée live service, et pourrait marquer un retour à une expérience tactique en vue à la première personne. Voici tout ce que l'on sait pour le moment.