Nouveau Ghost Recon : Ubisoft officialise le retour de sa licence phare avec un épisode ambitieux

Après des années de rumeurs et de spéculations, Ubisoft confirme enfin officiellement le développement d'un nouveau jeu Ghost Recon. Prévu pour entrer en phase d'alpha interne dès cet automne, cet épisode inédit s'annonce particulièrement ambitieux, avec une approche potentiellement orientée live service, et pourrait marquer un retour à une expérience tactique en vue à la première personne. Voici tout ce que l'on sait pour le moment.
De nombreuses rumeurs ont vu le jour ces derniers mois concernant le futur de la franchise Ghost Recon, après l'annulation d'un jeu free-to-play. Cette fois, Ubisoft prend officiellement la parole et dévoile les premières bribes d'informations au sujet du futur de la licence.
Ghost Recon bientôt de retour, Ubisoft le confirme enfin
Lors d'une récente réunion annuelle des actionnaires
d'Ubisoft, le PDG Yves Guillemot a confirmé que la célèbre série de jeux de tir tactiques Ghost Recon était bel et bien en préparation pour un nouvel opus. Il a précisé qu'en plus d'un jeu majeur, l'objectif est « de renforcer notre position sur le marché en plein essor des jeux live service, en améliorant nos expériences actuelles et en capitalisant sur nos futurs lancements, notamment The Division et Ghost Recon
. »
Un positionnement clair, qui suggère fortement que ce nouveau Ghost Recon adoptera une formule de jeu service
, semblable à celle des succès Rainbow Six Siege ou The Division 2.
Un retour à la première personne pour Ghost Recon ?
Autre révélation intrigante : Frederick Duguet, Directeur Financier chez Ubisoft, a évoqué l'utilisation d'une partie de l'investissement récent de Tencent (qui détient 25 % d'une nouvelle filiale d'Ubisoft) pour financer le développement de « jeux de tir à la première personne
». Il a explicitement cité Ghost Recon comme exemple :
Cet investissement servira au développement futur d'autres grandes marques. Ghost Recon en est un exemple, pour nos jeux de tir à la première personne.
Cette déclaration laisse entendre un possible retour aux racines tactiques et réalistes de la série
, longtemps appréciées par les joueurs historiques de la licence. En effet, les derniers volets de la saga, Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint
, avaient opté pour une approche en troisième personne, plus proche d'un open-world classique. Cela n'avait d'ailleurs pas forcément plu à tout le monde.
Nom de code Ovr : Un Ghost Recon plus réaliste et tactique ?
Selon des rumeurs persistantes et crédibles apparues dès 2022, le prochain Ghost Recon, portant actuellement le nom de code Ovr
, serait largement inspiré par le célèbre jeu tactique Ready or Not
de Void Interactive. Le jeu proposerait ainsi :
- Une ambiance plus sombre et réaliste.
- Des mécaniques très orientées simulation militaire.
- Un gameplay axé sur la coopération tactique en escouade.
Cette nouvelle approche pourrait séduire les fans de la première heure, désireux de retrouver l'authenticité militaire qui avait fait le succès des premiers volets de la série.
Une sortie en 2026 semble probable
Toujours selon les informations actuellement disponibles, l'alpha interne de ce nouveau Ghost Recon devrait débuter cet automne
. Le jeu nécessiterait ensuite environ 12 mois de développement supplémentaires avant une sortie officielle.
Un calendrier qui situerait la fenêtre de lancement aux alentours de l'automne 2026
. Cependant, compte tenu des imprévus fréquents dans le monde du développement, cette date reste évidemment à prendre avec prudence. Dans tous les cas, ce nouveau jeu n'est pas à attendre avant fin 2026.
Ubisoft face au défi du live service
Si le choix du modèle live service semble logique après les succès récents de Rainbow Six Siege et The Division 2, Ubisoft devra toutefois éviter les erreurs commises avec Ghost Recon Breakpoint, lancé en 2019 dans un état particulièrement problématique, et dont la dimension service avait été largement critiquée.
Le défi pour Ubisoft sera donc de prouver que ce modèle économique peut s'appliquer sans trahir l'esprit de Ghost Recon, tout en évitant les dérives déjà rencontrées par le passé, comme les controversés NFTs intégrés temporairement à Breakpoint.
Les prochains mois seront donc déterminants, avec probablement de premières annonces officielles dès le début d'année prochaine
. Les fans attendent désormais avec impatience les premiers visuels et détails concrets de gameplay, qui permettront de mieux cerner l'ambition de ce nouveau chapitre très attendu.
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