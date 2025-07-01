Ghost Recon : un nouvel épisode fuite, avec un retour aux sources dès 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 juillet 2025 à 11h45
Après une longue attente et un épisode annulé, Ghost Recon devrait enfin faire son retour. Ubisoft préparerait quelque chose pour l'année prochaine.
Ghost Recon : un nouvel épisode fuite, avec un retour aux sources dès 2026
La saga Ghost Recon, célèbre pour son approche militaire tactique en coopération, prépare son grand retour avec un épisode inédit. Prévu selon les dernières fuites pour l'automne 2026, cet opus marquerait un retour aux origines de la franchise en abandonnant l'approche monde ouvert pour se recentrer sur une expérience réaliste et immersive.

Retour à l'essence tactique de Ghost Recon

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Depuis ses débuts, Ghost Recon s'est imposé comme l'une des licences phares d'Ubisoft grâce à son gameplay axé sur la tactique militaire et la coopération entre joueurs. Après l'ère récente dominée par des jeux en monde ouvert comme Wildlands et Breakpoint, l'éditeur semble vouloir renouer avec une approche plus réaliste.

Selon Insider Gaming, le prochain Ghost Recon porte actuellement le nom de code Ovr, et devrait entrer en phase d'alpha interne dès cette année. Ubisoft miserait donc sur un gameplay inspiré des récents Call of Duty: Modern Warfare ou encore du jeu tactique Ready or Not, très apprécié des amateurs de simulations militaires réalistes.

Un univers fictif, mais une immersion réaliste

Bien que l'intrigue de ce nouvel épisode se déroule dans un cadre de conflit fictif, l'accent serait placé sur le réalisme, avec des mécaniques plus précises, une vue subjective immersive, et une approche résolument tactique.

Fini donc les vastes environnements ouverts à la Wildlands : place à une progression plus dirigée et immersive, rappelant les premiers épisodes de la saga. Le choix de revenir à une formule davantage axée sur la coopération tactique et réaliste pourrait séduire une large communauté de joueurs en quête d'expériences authentiques, notamment ceux qui regrettent l'époque où les séries Ghost Recon et Rainbow Six offraient des campagnes solo et coopératives profondes.

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Ubisoft mise sur le réalisme pour combler un vide stratégique

La décision d'Ubisoft de privilégier un gameplay plus proche du milsim intervient dans un contexte où la franchise Rainbow Six se concentre exclusivement sur le multijoueur compétitif. Ce positionnement pourrait donc permettre à Ghost Recon de répondre à une véritable attente, en proposant une expérience plus narrative, coopérative et surtout tactiquement exigeante.

Si les jeux en monde ouvert ont su attirer leur public grâce à leur liberté d'action, ce retour aux fondamentaux pourrait constituer un pari gagnant, en renouvelant l'intérêt pour une série historique qui cherche à reconquérir ses adeptes de la première heure.

Une révélation l'été prochain ?

Toujours selon les informations obtenues par Insider Gaming, ce nouvel épisode devrait être officiellement révélé lors d'un événement Ubisoft autour du Summer Game Fest 2026. Ce qui ne laissera qu'une poignée de semaines entre son annonce et sa sortie, l'automne suivant.

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D'ici là, les équipes auront certainement peaufiné leur copie, promettant aux joueurs impatients un retour triomphal pour l'une des sagas emblématiques du studio français. Ce changement de cap pourrait bien marquer un tournant majeur pour Ghost Recon, attirant à nouveau les projecteurs vers une série parfois éclipsée par d'autres licences plus récentes du géant Ubisoft.

Rendez-vous en 2026 pour savoir si Ubisoft réussira ce pari ambitieux et tant espéré par les fans de jeux de tir tactiques, et si la franchise Ghost Recon est bel et bien de retour.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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