Ghost Recon « Project OVR » dans la tourmente malgré une possible bêta en fin d'année ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juin 2026 à 17h03
L'inquiétude grandit autour de Project OVR, le nouveau opus de Ghost Recon. Le jeu est très silencieux et en interne, plusieurs événements seraient en cause.
Ghost Recon « Project OVR » dans la tourmente malgré une possible bêta en fin d'année ?

Connu en interne sous le nom de code « Project OVR » le nouvel opus de la saga Ghost Recon refait parler de lui. Les dernières nouvelles du successeur de Ghost Recon Breakpoint remontaient à mai dernier, mais provenaient de fuites et non de sources officielles. 

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Ce manque d'informations de la part d'Ubisoft inquiète les joueurs. Même si le studio est très occupé avec le lancement imminent d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, il semble que Project OVR soit mis de côté. Les journalistes d'Insider Gaming ont pu obtenir quelques informations sur la situation et celle-ci n'est pas très rassurante. 

Des « délais irréalistes » et des « licenciements silencieux » ?

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En avril, une note interne indiquait qu'Ubisoft a procédé à ce qui a été qualifié de « licenciements silencieux » au sein de son studio parisien. Dans le même temps, Jean-Baptiste Duval (vice-président de la production) et Julien Sansalone (vice-président du Global Creative Office) ont été nommés superviseurs du projet. Mais ce remaniement serait aussi le signe d'un développement trop difficile à gérer pour les équipes. 

Des sources internes sous couvert d'anonymat auraient expliqué à Insider Gaming que l'envergure du jeu « a été considérablement réduite, de nombreuses fonctionnalités ayant été supprimées du projet ». Plus inquiétant encore, il est fait mention de « délais irréalistes ainsi qu'une planification et une gestion médiocres » par les équipes travaillant sur Project OVR.

La bêta du nouveau jeu Ghost Recon prévue dans quelques mois ?

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Le dernier point d'inquiétude est le fait que l'alpha de Project OVR ne s'est pas passé dans les meilleures conditions possibles. Suite à cela, des changements majeurs ont été prévus, menant certainement au silence actuel. Mais que se passera-t-il ensuite ? 

Toujours d'après les sources d'Insider Gaming, Ubisoft envisagerait le passage du projet OVR en phase bêta en novembre prochain. Mais une telle date est dangereuse car proche de la sortie de Grand Theft Auto VI. Pour l'heure, les joueurs peuvent simplement espérer et attendre des informations officielles de la part de l'éditeur-développeur.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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