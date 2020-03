Ghost Recon: Breakpoint dévoile son expérience Ghost, bientôt disponible

Une mise à jour va bientôt être lancée dans Ghost Recon Breakpoint. Au programme, plusieurs modes proposant alors aux joueurs l'expérience Ghost.

Le mode Standard vous permettra de préserver votre jeu Ghost Recon: Breakpoint actuel, avec la conservation des niveaux d'équipement et des rangs de butin.

Le mode Immersif supprimera le niveau d'équipement et les rangs de butin et vous offrira une régénération de santé partielle, des ressources limitées ainsi qu'une interface plus épurée.

Le mode Personnalisé quant à lui vous permettra de sélectionner vos propres paramètres afin d'obtenir une expérience unique.

Créez votre propre expérience Ghost avec le mode Personnalisé

La désactivation des rangs de qualité et des niveaux d'objets.

Transporter 1 ou 2 armes.

La perte de munitions en rechargeant.

Le réglage de la quantité de vigueur consommée.

La quantité de bandages que votre personnage peut transporter.

Le choix de la fréquence à laquelle vous subissez des blessures quand vous encaissez des tirs.

Nous avons vu beaucoup de spéculations sur la mort permanente en mode Immersif. Pour confirmer, vous n'aurez pas à jouer en mode mort permanente puisque cette option n'est pas incluse dans les paramètres de l'expérience Ghost.

