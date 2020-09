La nouvelle classe Éclaireur bientôt disponible

Nouvelles missions : L'Aventure Red Patriot

Mise à jour du PvP

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après l'arrivée des coéquipiers IA en juillet dernier dans, le titre d'va accueillirle 15 septembre prochain, en introduisant plusieurs nouveaux éléments comme une classe inédite, une carte, des missions, et bien plus encore.Nommée. Pour les autres, il faudraprochain.Celle-ci permettra aux joueurs degrâce à son interface Armaros. De plus,, car il aura pour fonction de recharger la jauge de compétences de nos Éclaireurs. Cependant, il sera difficile de mettre la main sur ce dernier et les joueurs devront redoubler de vigilance puisqu'il se trouvera dans des cachettes stratégiques. Afin de le trouver, ils disposeront dedu. De plus, les joueurs auront à leur disposition, qui permet d'obtenir une vision thermique blanche ainsi qu’un Métabolisme Naturel.En plus de cette classe inédite,. Les joueurs devront faire tomber tous ceux qui sont impliqués dans le plan de Stone et des Bodarks, et pour ce faire, plusieurs choix multiples seront disponibles, ainsi que des objectifs de missions facultatifs afin d’offrir différentes approches., cependant, s'ils désirent effectuer la totalité de ce nouvel arc narratif, faudra acheter l'intégralité du Pass Année 1. Ses détenteurs pourront quant à eux jouer aux 10 missions de l’Aventure dans son intégralité, tout en prenant soin de débloquer les 24 récompenses spéciales.Ubisoft met également à jouren apportant. De plus, celles-ci seront compatibles avec la classe Éclaireur et permettront de remporter des récompenses exclusives.Pour rappel,