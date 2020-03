Ubisoft a annoncé que Ghost Recon Breakpoint était jouable gratuitement le temps d'un week-end afin de permettre aux joueurs ne connaissant pas le jeu de le découvrir.

Ghost Recon Breakpoint gratuit du 26 au 29 mars

PC Édition Standard → 24,14 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 23,98 € au lieu de 70 €



Disponible depuis le mois d'octobre 2019,n'a pas franchement séduit les joueurs, eten est bien conscient. C'est pourquoi du nouveau contenu a été et va être implanté, tout en corrigeant de nombreux problèmes, à l'instar de la mise à jour 2.0 publiée il y a peu . Et pour tenter de séduire quelques nouveaux joueurs, l'éditeur français proposeL'opération a d'ores et déjà débuté, et se conclura ce 29 mars. Vous avez quatre jours complets pour profiter de l’entièreté du jeu et découvrir cette nouvelle expérience, y compris la dernière mise à jour laquelle apporte un nouvel arc narratif où. Seul inconvénient, l'offre n'est disponible que pour les joueurs PC, sur Uplay et l' Epic Games Stor e.Comme toujours lors des week-ends gratuits, si vous souhaitez par la suite acheter le jeu, toute votre progression sera transférée, et vous ne serez pas obligé de recommencer.Si vous ne connaissez pas ou peu, sachez qu'il s'agit d'un jeu solo (jouable également en coopération jusqu'à quatre joueurs). Vous devez vous rendre sur l'île Aurora et avez pour objectif de mettre à mal les plans de l'organisation Skell, qui souhaite diriger le monde avec ses technologies s'avérant particulièrement dangereuses. Pour ce faire vous pourrez choisir un style de jeu qui vous convient, mais aussi faire équipe avec trois autres joueurs pour rendre l'expérience plus intéressante et amusante.Si l'essai vous a plu et que vous souhaitez achetersachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :