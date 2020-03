Ghost Recon Breakpoint : La mise à jour 2.0, comprenant le DLC et l'Expérience Ghost, est disponible

Malgré des débuts poussifs et en deçà des attentes des joueurs, Ghost Recon Breakpoint accueille ce 24 mars la plus grosse mise à jour de son histoire, laquelle implante une nouvelle expérience, ainsi qu'un nouvel arc narratif avec l'arrivée d'un visage familier, celui de Sam Fisher.

Sam Fisher arrive sur Aurora

La classe Échelon met l'accent sur la discrétion et permet aux joueurs de se déplacer silencieusement pour éliminer leurs ennemis en toute discrétion. La Vision Sonar, spécialité de la classe Échelon, aide les joueurs à détecter leurs ennemis à travers les murs et à perturber les drones.

met l'accent sur la discrétion et permet aux joueurs de se déplacer silencieusement pour éliminer leurs ennemis en toute discrétion. La Vision Sonar, spécialité de la classe Échelon, aide les joueurs à détecter leurs ennemis à travers les murs et à perturber les drones. La classe Ingénieur permet aux joueurs de causer plus de dégâts aux drones et d'être plus efficaces avec les lance-grenades. Le Drone de défense, spécialité de la classe Ingénieur, permet d'attaquer les ennemis à proximité tandis que son outil de classe, le Drone de ravitaillement, fournit aux alliés un stock supplémentaire de munitions.

Les joueurs n'ont pas apprécié les nombreux problèmes présents dans, et ont pour beaucoup délaissé le jeu, qui est disponible depuis octobre 2019, au grand désarroi d'Ubisoft. Néanmoins, le studio ne s'avoue pas battu et a annoncé qu'il proposerait. Chose promise chose due, avec ladébarquant ce 24 mars, sur toutes les plateformes (PC, PS4 et Xbox One).Le point le plus important de cette mise à jour est l'arrivée de l'Épisode 2, qui marque l'apparition en jeu d'une figure bien connue des amateurs d'Ubisoft, puisque, protagoniste de la licencevient prêter main-forte pour tenter de déjouer un complot qui a pour but de créer une armée de drones militaires contrôlables par la pensée. De ce fait, de nouvelles mécaniques de gameplay basée sur la discrétion seront implantées, et pour les amateurs desachez que la voix de l'acteur original, Michael Ironside, sera bien de la partie. Si la première mission est gratuite pour tous, la mission 2 est les suivantes ne sont accessibles que via le Passe Année 1 ou de l'Aventure.Outre le nouvel arc narratif, deux nouvelles classes sont disponibles en PvE et PvPComme nous vous l'avions expliqué il y a déjà quelques semaines,laquelle permet de profiter d'une expérience plus immersive et tactique. De plus amples détails peuvent être trouvés ici . Qui plus est, quatre nouvelles cartes seront implantées avec cette mise à jour.Bien entendu, qui dit mise à jour conséquente dit patch important. Il pèsera entre 15 et 30 Go selon la plateforme sur laquelle vous jouez. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour, comprenant les corrections de bugs, sur le site officiel Pour rappel,est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :