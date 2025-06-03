PlayStation nous donne rendez-vous pour un nouveau State of Play

PlayStation a, récemment, annoncé qu'un nouveau State of Play va très prochainement avoir lieu.
Comme vous le savez, le mois de juin est toujours synonyme de nombreuses conférences sur les jeux vidéo. Alors que le Summer Game Fest 2025 débute dans seulement quelques jours, à l'heure où nous écrivons ces lignes, PlayStation a décidé de proposer un nouveau State of Play, dont la date de diffusion est connue
.
Un State of Play aura lieu avant le Summer Game Fest 2025
En effet, comme indiqué dans un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé via le compte Twitter/X de la firme, PlayStation a annoncé qu'un State of Play aura lieu le 4 juin 2025, dès 23h (heure française)
. D'après les informations dévoilées, cet événement durera 40 minutes environ et permettra aux joueurs et aux joueuses d'en savoir plus à propos des jeux devant arriver sur PS5.
State of Play revient demain, le 4 juin ! Visionnez en direct pour découvrir des infos et des mises à jour au sujet de titres indispensables disponibles prochainement sur PS5. Le show braquera les projecteurs sur une sélection de grands jeux développés par des créateurs à travers le monde.
Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas le programme exact de ce State of Play prévu pour le 4 juin 2025. Celui-ci sera diffusé sur les plateformes habituelles, à savoir YouTube et Twitch.
Après le State of Play, le Summer Game Fest et d'autres conférences
Comme dit précédemment, quelques jours après le State of Play du 4 juin 2025, la communauté pourra suivre divers événements centrés sur les jeux vidéo, dont le Summer Game Fest et le Xbox Games Showcase. Pour vous aider à y voir plus clair à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le programme des conférences jeux vidéo du mois de juin 2025
, avec les dates et les heures de diffusion.
Rendez-vous, pour l'heure, le 4 juin, en fin de soirée, pour suivre le nouveau State of Play, qui nous révélera de plus amples informations au sujet des jeux PS5 à venir.
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