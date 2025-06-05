Ghost of Yotei : Une présentation en profondeur est imminente

Ghost of Yotei a fait une brève apparition lors du dernier State of Play afin de nous donner rendez-vous pour une présentation.
Étant donné que le tout premier titre de la franchise de Sucker Punch, Ghost of Tsushima, a été grandement apprécié, Ghost of Yotei
est très attendu par la communauté. Devant arriver au cours de cette année 2025, Ghost of Yotei était présent lors du dernier State of Play et a annoncé qu'une présentation détaillée est prévue
.
Ghost of Yotei s'offre un court trailer et une date pour une présentation
En effet, au cours du State of Play du 4 juin 2025, Sucker Punch a dévoilé une très courte vidéo pour Ghost of Yotei
. Durant moins d'une minute, ce nouveau trailer est l'occasion de voir la protagoniste, Atsu, qui est accompagnée d'un loup, regardant un village tout en montrant les crocs.
Cette brève apparition lors du dernier événement de PlayStation était surtout l'occasion pour Sucker Punch de faire une belle annonce : Ghost of Yotei se dévoilera en profondeur via un State of Play dédié au mois de juillet 2025
. Pour le moment, aucune date précise n'a été communiquée, mais nous vous tiendrons informés, dès que cela sera le cas.
Une présentation détaillée de Ghost of Yotei à venir, à quoi pouvons-nous nous attendre ?
La présentation de Ghost of Yotei
, qui doit avoir lieu en juillet 2025, nous apportera, à coup sûr, de nombreuses informations concernant ce nouveau titre signé par Sucker Punch. Il y a, ainsi, de grandes chances que le studio profitera de l'occasion pour nous dévoiler du gameplay de Ghost of Yotei
, tout en nous abreuvant de détails à propos de son histoire.
Pour rappel, Ghost of Yotei
est attendu pour le 2 octobre 2025. Date à laquelle les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 pourront découvrir le titre de Sucker Punch et parcourir les aventures d'Atsu. Sachez que les précommandes sont ouvertes depuis le 2 mai dernier, selon les dernières informations connues.
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