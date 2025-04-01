Ghost of Yotei : Une fenêtre de sortie plus précise a fuité, le rendez-vous pourrait ne pas être si éloigné

Une récente rumeur laisse entendre que la sortie de Ghost of Yotei ne serait pas si loin que cela.

Ghost of Yotei, une sortie au cours de l'été 2025 ?

Just for clarification there are 2 people giving info, one who said mid to late August but has missed a bit, and one said mid to late july but has been spot on with info. My guess is it is somewhere in the middle. https://t.co/16gy2CGJZp — Detective Seeds (@DetectiveSeeds) March 30, 2025

De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent avec grande impatience, un nouvel opus appartenant à la licence Ghost (débutée avec Ghost of Tsushima). D'après les dernières informations partagées, le titre doit débarquer en cette année 2025. Or, une nouvelle rumeur, circulant actuellement sur la Toile, indique queEn effet, selon l'utilisateur Twitter/X Detective Seeds, qui détient cette information de deux sources distinctes et qui l'a partagée via une récente publication sur ledit réseau social,. Detective Seeds ajoute ceci : « Je pense que la date se situe quelque part entre les deux ». Ainsi,Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec du recul. Sony/PlayStation et Sucker Punch n'ont pas confirmé cela et n'ont pas réagi à cette rumeur. Toutefois, il se peut que ces derniers décident bel et bien de sortiravant le dernier trimestre 2025, notamment pour éviter la période généralement très chargée de fin d'année (qui pourrait être marquée par le lancement de GTA 6). Évidemment, dès que les développeurs deauront dévoilé sa date de sortie, nous vous tiendrons informés.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui mettra en scène un tout nouveau personnage, à savoir Atsu, est attendu sur PS5. D'après les derniers détails partagés, le titre proposera des améliorations de gameplay, de nouvelles armes ainsi que « des performances et des visuels améliorés » sur PS5 Pro.