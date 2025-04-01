Ghost of Yotei : Une fenêtre de sortie plus précise a fuité, le rendez-vous pourrait ne pas être si éloigné

Une récente rumeur laisse entendre que la sortie de Ghost of Yotei ne serait pas si loin que cela.
De nombreuses personnes au sein de la communauté attendent avec grande impatience Ghost of Yotei
, un nouvel opus appartenant à la licence Ghost (débutée avec Ghost of Tsushima). D'après les dernières informations partagées, le titre doit débarquer en cette année 2025. Or, une nouvelle rumeur, circulant actuellement sur la Toile, indique que Ghost of Yotei pourrait arriver cet été
.
Ghost of Yotei, une sortie au cours de l'été 2025 ?
En effet, selon l'utilisateur Twitter/X Detective Seeds, qui détient cette information de deux sources distinctes et qui l'a partagée via une récente publication sur ledit réseau social, Ghost of Yotei pourrait sortir à la fin du mois de juillet 2025, voire début août
. Detective Seeds ajoute ceci : « Je pense que la date se situe quelque part entre les deux
». Ainsi, selon ce leak, il se pourrait que Ghost of Yotei débarque au cours de cet été 2025
.
Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations sont à prendre avec du recul. Sony/PlayStation et Sucker Punch n'ont pas confirmé cela et n'ont pas réagi à cette rumeur. Toutefois, il se peut que ces derniers décident bel et bien de sortir Ghost of Yotei
avant le dernier trimestre 2025, notamment pour éviter la période généralement très chargée de fin d'année (qui pourrait être marquée par le lancement de GTA 6). Évidemment, dès que les développeurs de Ghost of Yotei
auront dévoilé sa date de sortie, nous vous tiendrons informés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
, qui mettra en scène un tout nouveau personnage, à savoir Atsu, est attendu sur PS5. D'après les derniers détails partagés, le titre proposera des améliorations de gameplay, de nouvelles armes ainsi que « des performances et des visuels améliorés
» sur PS5 Pro.
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