Ghost of Yotei signe l'arrivée d'une nouvelle vague de jeux solo chaque année sur PS5

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 novembre 2024 à 18h27
Si Ghost of Yotei est attendu pour 2025, le titre marque également le retour des aventures en solo sur la console de Sony. D'ailleurs, la PlayStation 5 devrait voir arriver au moins un jeu de ce type chaque année.
Ghost of Yotei signe l'arrivée d'une nouvelle vague de jeux solo chaque année sur PS5
Hormis en cas de retard de production ou de problèmes majeurs, l'année 2025 sera marquée par les sorties de Ghost of Yotei et de Death Stranding 2: On the Beach. Si les deux titres possèdent des atmosphères et des histoires radicalement différentes, ils possèdent deux points communs. Le premier est que ces aventures font la part belle à l'exploration du monde, que ce soit à pied dans l'un ou à cheval dans l'autre. Mais surtout, ces deux titres sont jouables uniquement en solo et concentrent l'essentiel du gameplay sur le scénario. Sony a bien conscience de ce point et de l'engouement des joueurs. L'entreprise souhaite donc miser sur cette force dans les années à venir.

Des jeux solo majeurs comme Ghost of Yotei prévus chaque année dès 2025

Pendant la présentation des résultats financiers de Sony Group Corporation, Sadahiko Hayakawa (vice-président senior de Sony en charge des finances et des relations publiques) a annoncé l'intention de l'entreprise de développer « un portefeuille de titres optimal au cours de la période actuelle du plan à moyen terme ». Sony souhaite proposer davantage de jeux solo en vue d'augmenter les chiffres de ventes, mais aussi pour attirer de nouveaux utilisateurs avec un catalogue de licences exclusives, comme la saga des Ghost of ou Death Stranding.

Miniature vidéo

La suite de Ghost of Tsushima incarne d'ailleurs ce nouvel accent mis sur les titres solo. Sadahiko Hayakawa a déclaré qu'en « commençant par Ghost of Yotei, nous prévoyons de continuer à sortir des jeux solo majeurs chaque année à partir de la prochaine année fiscale », soit à partir d'avril 2025. À l'image de LEGO Horizon Adventures, ces sorties pourraient survenir au moment des fêtes de fin d'année, afin de doper les ventes de consoles. Mais ce mouvement permettrait également à Sony d'assurer des revenus à l'entreprise, alors qu'un titre multijoueur à achats intégrés incarne un pari plus risqué.
Justine Manchuelle

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