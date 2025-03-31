Ghost of Yotei livre de nouveaux détails, ça s'annonce incroyable

Ghost of Yotei a, récemment, profité de nouveaux détails, notamment en ce qui concerne son histoire et son gameplay.

Ghost of Yotei donne de ses nouvelles

Ghost of Yotei confirme sa fenêtre de sortie et plateformes

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié l'aventure de Jin Sakai, narrée dans Ghost of Tsushima, attendent avec une certaine impatience le prochain opus de la franchise, à savoir. Annoncé au mois de septembre 2024, via un State of Play, Sucker Punch avait esquissé l'histoire de ce nouveau titre. Récemment,, qui annoncent un périple épique.En effet,. C'est ainsi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce nouveau titre de Sucker Punch.mettra, pour rappel, en scène un tout nouveau personnage, soit Atsu, et propose une histoire se déroulant en 1603, c'est-à-dire 300 ans avant les événements de Ghost of Tsushima.. « Pleine de fureur et de détermination, Atsu va traquer les responsables de la mort de sa famille et se venger. Tous les petits boulots et toutes les primes lui fourniront les pièces nécessaires à son voyage. Mais c'est à vous de décider comment elle se battra, survivra et fera évoluer la légende du Ghost », pouvons-nous lire. Un périple qui la transportera, ainsi que le joueur, à explorer les terres entourant le mont Yotei : « en 1603, cette région échappait à l'autorité du Japon - une frontière sauvage remplie de vastes prairies, de toundras glacées et de dangers inattendus ».que sur Ghost of Tsushima puisque ce prochain opus de la licence aura « de nouveaux mécanismes, des améliorations de gameplay et même de nouvelles armes qu'Atsu pourra maîtriser, notamment l'odachi, le kusarigama et les doubles katanas ». Bien que nous ne possédions pas de plus amples détails à ce sujet, ces premières informations annoncent une aventure assez prometteuse. Reste à savoir quand nous pourrons découvrirmanette en main.Sur ladite page, Sucker Punch affirme, de nouveau, que. À l'heure actuelle, et comme vous l'aurez compris, aucune fenêtre de sortie plus précise ou date exacte n'a été communiquée. Le studio de développement en profite, par ailleurs, pour indiquer que. Remarquons que le titre aura le droit à « des performances et des visuels améliorés » sur PS5 Pro.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit sortir au cours de cette année 2025 sur la dernière console de Sony, la PS5.