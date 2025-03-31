Ghost of Yotei livre de nouveaux détails, ça s'annonce incroyable

Ghost of Yotei a, récemment, profité de nouveaux détails, notamment en ce qui concerne son histoire et son gameplay.
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié l'aventure de Jin Sakai, narrée dans Ghost of Tsushima, attendent avec une certaine impatience le prochain opus de la franchise, à savoir Ghost of Yotei
. Annoncé au mois de septembre 2024, via un State of Play, Sucker Punch avait esquissé l'histoire de ce nouveau titre. Récemment, Ghost of Yotei a profité de nouveaux détails
, qui annoncent un périple épique.
Ghost of Yotei donne de ses nouvelles
En effet, la page PlayStation Store de Ghost of Yotei a été mise à jour il y a très peu de temps
. C'est ainsi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce nouveau titre de Sucker Punch. Ghost of Yotei
mettra, pour rappel, en scène un tout nouveau personnage, soit Atsu, et propose une histoire se déroulant en 1603, c'est-à-dire 300 ans avant les événements de Ghost of Tsushima.La page PlayStation Store du soft révèle, qui plus est, les motivations de la protagoniste dans Ghost of Yotei
: Atsu est en quête de vengeance
. « Pleine de fureur et de détermination, Atsu va traquer les responsables de la mort de sa famille et se venger. Tous les petits boulots et toutes les primes lui fourniront les pièces nécessaires à son voyage. Mais c'est à vous de décider comment elle se battra, survivra et fera évoluer la légende du Ghos
t », pouvons-nous lire. Un périple qui la transportera, ainsi que le joueur, à explorer les terres entourant le mont Yotei : « en 1603, cette région échappait à l'autorité du Japon - une frontière sauvage remplie de vastes prairies, de toundras glacées et de dangers inattendus
».Le gameplay sur Ghost of Yotei sera plus étoffé
que sur Ghost of Tsushima puisque ce prochain opus de la licence aura « de nouveaux mécanismes, des améliorations de gameplay et même de nouvelles armes qu'Atsu pourra maîtriser, notamment l'odachi, le kusarigama et les doubles katanas
». Bien que nous ne possédions pas de plus amples détails à ce sujet, ces premières informations annoncent une aventure assez prometteuse. Reste à savoir quand nous pourrons découvrir Ghost of Yotei
,
manette en main.
Ghost of Yotei confirme sa fenêtre de sortie et plateformes
Sur ladite page, Sucker Punch affirme, de nouveau, que Ghost of Yotei sortira en 2025
. À l'heure actuelle, et comme vous l'aurez compris, aucune fenêtre de sortie plus précise ou date exacte n'a été communiquée. Le studio de développement en profite, par ailleurs, pour indiquer que Ghost of Yotei arrivera sur PS5
. Remarquons que le titre aura le droit à « des performances et des visuels améliorés
» sur PS5 Pro.
Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei
doit sortir au cours de cette année 2025 sur la dernière console de Sony, la PS5.
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