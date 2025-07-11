Ghost of Yotei dévoile son gameplay en profondeur, et ça donne envie

Sucker Punch a, récemment, révélé de nombreuses informations concernant Ghost of Yotei, dans une longue vidéo de présentation.

Ghost of Yotei, une quête de vengeance et l'Onryo

Une fonctionnalité permettra d'explorer le passé d'Atsu

Ghost of Yotei met l'accent sur la liberté

Les activités et points d'intérêt de Ghost of Yotei

Le système de combat de Ghost of Yotei et les armes

Un aperçu des modes disponibles sur Ghost of Yotei

Le studio de développement Sucker Punch avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le jeudi 10 juillet 2025 pourPour débuter ce State of Play dédié à, qui succède à Ghost of Tsushima (sans pour autant en être une suite). Ainsi,, qui ont « tué sa famille et l'ont laissée pour morte, embrocher sur un ginkgo en feu devant sa maison ». D'ailleurs, Atsu ne se soucie pas si elle vit ou si elle meurt, tant qu'elle remplit son objectif « quasiment impossible ».Fort heureusement,, dont un mystérieux loup, qui prendra part aux combats.Comme présenté dans ladite vidéo « Deep Dive »,. Ces flashbacks pourront, d'ailleurs, être activés simplement en actionnant une touche en jeu. Cet élément permettra, très certainement, de saisir pleinement les émotions d'Atsu et de comprendre son désir de vengeance.. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront explorer le monde ouvert à leur guise et s'adonner aux activités de leur choix (exploration, combats, histoire principale, etc.). D'ailleurs,, qui permettront de dénicher davantage d'informations sur les lieux ou encore de débloquer de nouvelles capacités.Comme sur le premier opus de la licence, Ghost of Yotei possèdera son lot d'activités secondaires et points d'intérêt. Par exemple,. Ces différents éléments présents dans le monde ouvert pourront, d'ailleurs, être révélés en achetant une carte auprès des marchands ou encore en utilisant une longue-vue.En outre, sur, la communauté pourra dresser un camp « sous les étoiles ». Ce moment spécifique permet, par exemple, de se reposer, de concocter différents plats mais aussi de rencontrer différents PNJ, dont des marchands.Par la suite, les développeurs de chez Sucker Punch ont apporté. Ces derniers pourront, ainsi, équiper des katanas, des lances, des « saragama », des « odachi » ou deux épées. Sans oublier, des arcs et des fusils. Le studio précise, à ce sujet, qu'il sera possible d'en changer, au cours d'un affrontement, et qu'il convient, d'ailleurs, de tirer profit de leurs caractéristiques pour s'adapter et vaincre un adversaire.. Ces derniers pourront, qui plus est, personnaliser les tenues ainsi que les armes portées par Atsu.Les amateurs de photographie virtuelle seront, très certainement, ravis d'apprendre que. Par ailleurs,. Sans oublier, deux autres options : le Miike mode (Takashi Miike - 13 Assassins), qui rapproche la caméra, et le Watanabe mode (Shinichiro Watanabe - Samurai Champloo), qui propose des séquences musicales lo-fi.Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour parcourir les aventures d'Atsu, sur. Date à laquelle le titre de Sucker Punch arrivera sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.