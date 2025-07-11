Ghost of Yotei dévoile son gameplay en profondeur, et ça donne envie

Sucker Punch a, récemment, révélé de nombreuses informations concernant Ghost of Yotei, dans une longue vidéo de présentation.
Le studio de développement Sucker Punch avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses le jeudi 10 juillet 2025 pour une présentation approfondie de Ghost of Yotei via un State of Play dédié
. Cet événement spécial a permis aux développeurs de détailler Ghost of Yotei en profondeur
.
Ghost of Yotei, une quête de vengeance et l'Onryo
Pour débuter ce State of Play dédié à Ghost of Yotei
, Sucker Punch est tout d'abord revenu sur l'histoire de ce tout nouvel opus
, qui succède à Ghost of Tsushima (sans pour autant en être une suite). Ainsi, sur Ghost of Yotei, les joueurs et les joueuses incarneront Atsu, qui désire se venger des Six de Yotei
, qui ont « tué sa famille et l'ont laissée pour morte, embrocher sur un ginkgo en feu devant sa maison
». D'ailleurs, Atsu ne se soucie pas si elle vit ou si elle meurt, tant qu'elle remplit son objectif « quasiment impossible
».
Fort heureusement, la protagoniste de Ghost of Yotei pourra compter sur l'aide de plusieurs alliés
, dont un mystérieux loup, qui prendra part aux combats.
Une fonctionnalité permettra d'explorer le passé d'Atsu
Comme présenté dans ladite vidéo « Deep Dive », Ghost of Yotei proposera à la communauté de revivre le passé d'Atsu, soit au moment où sa famille était encore en vie
. Ces flashbacks pourront, d'ailleurs, être activés simplement en actionnant une touche en jeu. Cet élément permettra, très certainement, de saisir pleinement les émotions d'Atsu et de comprendre son désir de vengeance.
Ghost of Yotei met l'accent sur la liberté
Avec Ghost of Yotei, Sucker Punch souhaite véritablement mettre en avant le sentiment de liberté
. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront explorer le monde ouvert à leur guise et s'adonner aux activités de leur choix (exploration, combats, histoire principale, etc.). D'ailleurs, le titre proposera un système d'indices mais aussi d'interrogatoire
, qui permettront de dénicher davantage d'informations sur les lieux ou encore de débloquer de nouvelles capacités.
Les activités et points d'intérêt de Ghost of Yotei
Comme sur le premier opus de la licence, Ghost of Yotei possèdera son lot d'activités secondaires et points d'intérêt. Par exemple, nous aurons la possibilité de nous rendre à des autels de réflexion pour débloquer de nouvelles capacités
. Ces différents éléments présents dans le monde ouvert pourront, d'ailleurs, être révélés en achetant une carte auprès des marchands ou encore en utilisant une longue-vue.
En outre, sur Ghost of Yotei
, la communauté pourra dresser un camp « sous les étoiles
». Ce moment spécifique permet, par exemple, de se reposer, de concocter différents plats mais aussi de rencontrer différents PNJ, dont des marchands.
Le système de combat de Ghost of Yotei et les armes
Par la suite, les développeurs de chez Sucker Punch ont apporté de plus amples informations au sujet des affrontements sur Ghost of Yotei et de l'arsenal d'armes à la disposition des joueurs
. Ces derniers pourront, ainsi, équiper des katanas, des lances, des « saragama », des « odachi » ou deux épées. Sans oublier, des arcs et des fusils. Le studio précise, à ce sujet, qu'il sera possible d'en changer, au cours d'un affrontement, et qu'il convient, d'ailleurs, de tirer profit de leurs caractéristiques pour s'adapter et vaincre un adversaire.La multitude des armes et équipements disponibles sur Ghost of Yotei offrira aux joueurs et aux joueuses la possibilité de jouer comme ils l'entendent
. Ces derniers pourront, qui plus est, personnaliser les tenues ainsi que les armes portées par Atsu.
Un aperçu des modes disponibles sur Ghost of Yotei
Les amateurs de photographie virtuelle seront, très certainement, ravis d'apprendre que Ghost of Yotei disposera d'un mode Photo, et ce, dès son lancement
. Par ailleurs, le très apprécié mode Noir et Blanc, en hommage au célèbre réalisateur Akira Kurosawa, sera de retour sur ce nouvel opus
. Sans oublier, deux autres options : le Miike mode (Takashi Miike - 13 Assassins), qui rapproche la caméra, et le Watanabe mode (Shinichiro Watanabe - Samurai Champloo), qui propose des séquences musicales lo-fi.
Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour parcourir les aventures d'Atsu, sur Ghost of Yotei
. Date à laquelle le titre de Sucker Punch arrivera sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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