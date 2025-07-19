Ghost of Yotei comparé à Assassin's Creed Shadows ? Voici la réponse étonnante de son directeur créatif

Sortant à quelques mois d'intervalle et proposant une épopée dans le Japon féodal, Assassin's Creed Shadows et Ghost of Yotei vont être comparés par des milliers de joueurs. Mais pour son directeur créatif, cette rivalité est loin d'être négative.
Figurant parmi les sorties les plus attendues de l'année 2025, Ghost of Yotei
a déjà envouté les joueurs avec son héroïne vêtue de jaune, son gameplay ainsi que ses séquences de chevauchée en pleine nature dignes d'un film de samouraïs. Mais en voyant les combats de sabre et le Japon des années 1600, il est difficile pour certains de ne pas penser à Assassin's Creed Shadows
, sorti le 20 mars 2025.
Pour les passionnés, avoir deux titres proposant une histoire dans le Japon féodal dans la même année est un bonheur. Néanmoins, les sorties rapprochées ouvrent la voie aux comparaisons entre les deux titres
, que ce soit au niveau du gameplay, des graphismes ou de l'histoire. Pour les directeurs créatifs de Ghost of Yotei (Nate Fox et Jason Connell), ces comparaisons sont inévitables, mais cela ne les effraie pas
.
Ubisoft fait « des jeux géniaux » et cela n'effraie pas les créateurs de Ghost of Yotei
Interrogés par GameInformer sur le sujet
, les deux hommes ont rapidement évoqué ce phénomène qui sera sur toutes les lèvres au lancement de Ghost of Yotei. Si voir deux titres similaires sortir à quelques mois d'écart n'est pas quelque chose d'inédit, Jason Connell a confié que les comparaisons étaient loin de l'intimider. D'ailleurs, il est enchanté de voir que le titre est comparé à Assassin's Creed Shadows.
Il a déclaré qu'Ubisoft « fait des jeux géniaux » et que « c'est juste plaisant de voir tant d'autres jeux géniaux dans ce domaine ». Mais si les développeurs seront ravis de voir et d'apprécier les petites différences entre les deux titres, les joueurs ont déjà constaté quelques points qui rendent chaque aventure unique.
Plusieurs grandes différences déjà notées entre les deux jeux
Tout d'abord, Ghost of Yotei et Assassin's Creed Shadows ne se déroulent pas exactement aux mêmes dates.
Si les deux histoires surviennent en pleine époque féodale, celle de Ghost of Yotei raconte des événements survenus en 1603. Tandis que ceux d'Assassin's Creed Shadows sont rattachés à l'année 1579. Ensuite, les deux titres ont comme décor de fond deux régions différentes du Japon
: l'île d'Hokkaido et la province du mont Yotei pour le jeu de Sucker Punch, la région du Kansai pour le titre d'Ubisoft.
Mais pour découvrir d'autres différences et points communs entre les deux titres, il faut patienter quelques semaines de plus. Ghost of Yotei sera disponible à partir du 2 octobre
prochain, exclusivement sur PS5.
commentaire (1)
Trop impatient !!!