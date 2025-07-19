Ghost of Yotei comparé à Assassin's Creed Shadows ? Voici la réponse étonnante de son directeur créatif

Ghost of Yotei : La voix d'Atsu confiante dans l'avenir de Sucker Punch

Interrogée lors de la cérémonie des BAFTA Games Awards 2026, Erika Ishii (qui double Atsu dans Ghost of Yotei) est revenue sur cette expérience et sur les créations de Sucker Punch qui, selon elle, « ne se trompent jamais ».