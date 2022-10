Genshin Impact : Viande crue, où et comment en trouver ?

Trouver de la viande crue sur Genshin Impact

Où et comment récupérer de la viande crue ?

4h → 1 viande crue, 1 volaille

8h → 2 à 4 viandes crues, 2 à 4 volailles.

12h → 4 à 6 viandes crues, 4 à 6 volailles.

20h → 8 à 12 viandes crues, 8 à 12 volailles.

La viande crue, à quoi sert-elle ?

Steak → Réanime le personnage sélectionné. Restaure 50 à 150 PV.

Viande sautée → Réanime le personnage sélectionné. Restaure 50 à 150 PV.

Rouleaux de viande au matsutake → Restaure 20 % à 24 % des PV max du personnage sélectionné et 900 à 1 500 PV supplémentaires.

Ragoût à la crème → Réduit la consommation d'endurance de tous les personnages de l'équipe de 15 % à 25 % lors du sprint pendant 900 s. Ne s'applique qu'à vos personnages en mode multijoueur.

Pâtes à la bolognaise enflammées → Restaure 18 à 22 % des PV max du personnage sélectionné. Et restaure 300 à 470 PV toutes les 5 s pendant 30 s.

Viande-mort → Réanime le personnage sélectionné. Restaure 50 à 150 PV.

Surest une ressource très importante. Elle est, notamment, nécessaire pour la confection de multiples repas, permettant de restaurer la santé/endurance des personnages, les réanimer ou encore augmenter leur défense, entre autres. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquonsTout au long de votre aventure sur, vous serez amenés à récupérer différents matériaux, ingrédients et ressources.en faisant partie et étant plus que nécessaire. Sa description en jeu est la suivante : « Un morceau de viande fraîche qui peut être cuisiné ». Il existe diverses façons d'obtenir de, sur le titre d'HoYoverse (anciennement miHoYo).Premièrement, comme l'indique la fiche dudit l'ingrédient, il est possible d'obtenir desur certains animaux présents dans la nature, tels que les sangliers ou encore les écureuils. Vous pouvez, notamment, en trouver dans la région de Mondstadt ou encore à Liyue, pour ne citer que ces deux exemples. Vous en obtiendrez également sur les sangliers, dits « Popignons », à Sumeru. De plus, vous pouvez aussi récupérer deen ouvrant des coffres ou en brisant des caisses/tonneaux en bois. Néanmoins, notons que vous n'en obtiendrez pas à chaque coffre ouvert ou caisse brisée.Par ailleurs, n'oubliez pas qu'une expédition de Mondstadt (soit celle de Ventlevé), disponible via la Guilde des aventuriers, permet de récupérer ladite ressource. Il suffit de positionner l'un de vos personnages dessus et choisir la durée de l'expédition :Finalement, si vous avez du mal à trouver depar vous-même, sachez qu'il est possible d'en. Pour cela, il vous faut rendre visite à Draff, le chef des chasseurs. Il se situe dans la zone de Deauclaire (image ci-dessous), pas très loin du Domaine de l'Aurore. En interagissant avec lui en journée, et en sélectionnant la ligne de dialogue « Vous me vendriez de la viande ? », vous aurez ainsi accès aux items qu'il vend : 1 viande crue vous coûtera 240 Moras.Comme dit précédemment, sursert notamment à préparer différents repas. Voici une liste non exhaustive de plats nécessitant de posséder de la viande crue et les buffs qu'ils octroient :Ainsi, vous l'aurez compris, il vous faudra régulièrement récupérer de, sur, tant les différents plats en nécessitant sont intéressants.Pour rappel,est à retrouver sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange