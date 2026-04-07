Genshin Impact Version Luna VI : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.

À quelle heure sort la version Luna VI de Genshin Impact ?

À lire également Genshin Impact Version Luna VI : Date de sortie et nouveautés

Prétéléchargement de la version Luna VI de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version Luna VI#GenshinLunaVI #GenshinImpact



Chers voyageurs,

L'équipe des développeurs commencera la maintenance de la mise à jour le 2026/04/08 06:00 (UTC+8). Une fois la maintenance terminée, le jeu sera mis à jour vers la nouvelle version Luna… pic.twitter.com/BwXUlUQ6ux — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 6, 2026

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Rondeau : Retour prophétisé »,. Cette nouvelle version, qui introduit plusieurs nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme indiqué lors du livestream/programme spécial du 27 mars 2026, la date de sortie deest fixée au 8 avril de cette année. Selon les dernières informations connues,. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures., d'après les détails dévoilés par HoYoverse. Cela signifie que. Dès lors,sera de nouveau jouable.Comme précisé sur le site officiel du jeu,, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 8 avril 2026 pour découvrir et parcourir le contenu apporté par. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC, appareils iOS/Android, mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.