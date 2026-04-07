Genshin Impact Version Luna VI : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 avril 2026 à 11h57
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Genshin Impact Version Luna VI : Heure de sortie et prétéléchargement en France
Comme vous le savez probablement déjà, la version Luna VI, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Rondeau : Retour prophétisé », arrive très prochainement sur Genshin Impact. Cette nouvelle version, qui introduit plusieurs nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna VI, en France, de Genshin Impact et donc quand il sera possible de la découvrir.

À quelle heure sort la version Luna VI de Genshin Impact ?

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Comme indiqué lors du livestream/programme spécial du 27 mars 2026, la date de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact est fixée au 8 avril de cette année. Selon les dernières informations connues, la maintenance débutera aux alentours de minuit (heure française), ce jour-là. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.

En ce qui concerne la version Luna VI de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les détails dévoilés par HoYoverse. Cela signifie que les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 8 avril 2026, si tout se passe bien. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable.

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Prétéléchargement de la version Luna VI de Genshin Impact

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Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna VI de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.


Rendez-vous donc le 8 avril 2026 pour découvrir et parcourir le contenu apporté par la version Luna VI sur Genshin Impact. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC, appareils iOS/Android, mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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