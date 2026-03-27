Genshin Impact Version Luna VI : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna VI, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version Luna VI de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna VI de Genshin Impact

Nouvelles zones à explorer : Au Nord de Mondstadt. Temple de l'espace (au-dessus des nuages).

Nouveau personnage : Linnea, archère Géo 5 ★.

Nouvelles bannières : Première phase : Linnea et Chasca. Deuxième phase : Nefer et Lauma.

Nouveau boss : Le Veilleur « Veille déchue ».

Nouvel événement : Exposition commerciale de Nod-Krai.

Mises à jour et améliorations pour Paradisia miliastral.







Au cours du livestream/programme spécial du 27 mars 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Rondeau : Retour prophétisé », qui arrive prochainement sur. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoiléComme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira cette fois-ci. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous possédons la réponse :. Celle-ci sera, comme toujours, disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Comme dit précédemment, le contenu de. De ce fait, et sans plus attendre, voiciRendez-vous donc le 8 avril 2026 pour découvrir. Pour rappel, le titre, qui est free-to-play, est disponible sur consoles PlayStation, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.