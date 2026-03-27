Genshin Impact Version Luna VI : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna VI, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Au cours du livestream/programme spécial du 27 mars 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version Luna VI
, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Rondeau : Retour prophétisé », qui arrive prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna VI, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version Luna VI de Genshin Impact ?
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira cette fois-ci la version Luna VI
. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous possédons la réponse : la date de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact est fixée au 8 avril 2026
. Celle-ci sera, comme toujours, disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact
aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna VI de Genshin Impact
Comme dit précédemment, le contenu de la version Luna VI de Genshin Impact a été détaillé au cours de cette présentation
. De ce fait, et sans plus attendre, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna VI, sur Genshin Impact
:
- Nouvelles zones à explorer :
- Au Nord de Mondstadt.
- Temple de l'espace (au-dessus des nuages).
- Nouveau personnage : Linnea, archère Géo 5 ★.
- Nouvelles bannières :
- Première phase : Linnea et Chasca.
- Deuxième phase : Nefer et Lauma.
- Nouveau boss : Le Veilleur « Veille déchue ».
- Nouvel événement : Exposition commerciale de Nod-Krai.
- Mises à jour et améliorations pour Paradisia miliastral.
Rendez-vous donc le 8 avril 2026 pour découvrir la version Luna VI de Genshin Impact
. Pour rappel, le titre, qui est free-to-play, est disponible sur consoles PlayStation, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.
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