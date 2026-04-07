Genshin Impact Version Luna VI : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna VI de Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version Luna VI de Genshin Impact et armes/personnages proposés

Personnages de la bannière/vœux « Compendium Ya-hoho ! » : Linnea - 5 ★, Géo. Illuga - 4 ★, Géo. Aino - 4 ★, Hydro. Noëlle - 4 ★, Géo.

Personnages de la bannière/vœux « Transpercement au sillage écarlate » : Chasca - 5 ★, Anémo. Illuga - 4 ★, Géo. Aino - 4 ★, Hydro. Noëlle - 4 ★, Géo.



Aperçu des vœux événements de la version Luna VI - Partie I#GenshinLunaVI #GenshinImpact #Linnea #Chasca



Chers voyageurs, les vœux événements « Compendium Ya-hoho ! », « Transpercement au sillage écarlate » et « Incarnation divine » seront disponibles le 8 avril ! pic.twitter.com/TXrugfQtau — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 6, 2026

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Serment de gel doré - 5 ★, Arc. Plumage cramoisi du vautour astral - 5 ★, Arc. Plumard de fleurs - 4 ★, Arc. Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main. Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur.



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débarque très bientôt sur, qui est développé par le studio HoYoverse. Comme toujours, cela signifie que deD'ailleurs, nous savonsPar le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont indiqué que. À cette date,Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, PS4, PC, mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.