Genshin Impact Version Luna VI : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna VI de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna VI de Genshin Impact.
La version Luna VI
débarque très bientôt sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse. Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version/mise à jour
.
D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version Luna VI (phase 1) seront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là
.
Date des premières bannières de la version Luna VI de Genshin Impact et armes/personnages proposés
Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont indiqué que les bannières de lancement de la version Luna VI, donc celles de la phase 1, se rendront disponibles le 8 avril 2026
. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir, via les vœux, les personnages suivants
:
- Personnages de la bannière/vœux « Compendium Ya-hoho ! » :
- Linnea - 5 ★, Géo.
- Illuga - 4 ★, Géo.
- Aino - 4 ★, Hydro.
- Noëlle - 4 ★, Géo.
- Personnages de la bannière/vœux « Transpercement au sillage écarlate » :
- Chasca - 5 ★, Anémo.
- Illuga - 4 ★, Géo.
- Aino - 4 ★, Hydro.
- Noëlle - 4 ★, Géo.
Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version Luna VI de Genshin Impact
:
- Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
- Serment de gel doré - 5 ★, Arc.
- Plumage cramoisi du vautour astral - 5 ★, Arc.
- Plumard de fleurs - 4 ★, Arc.
- Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main.
- Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.
- Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
- Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur.
Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact
est à retrouver sur PS5, PS4, PC, mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
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