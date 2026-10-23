Genshin Impact Version 7.2 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 7.2, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Voici, dès lors, sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.

Durant le livestream/programme spécial du 23 octobre 2026, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 7.2, nommée « Heure de la ruine », qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Comme toujours, au cours de cet événement, les développeurs ont dévoilé des détails au sujet du contenu de la version 7.2 de Genshin Impact ainsi que sa date de sortie.

Quand sort la version 7.2 de Genshin Impact ?

Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira, cette fois-ci, la version 7.2. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous avons la réponse : la date de sortie de la version 7.2 de Genshin Impact est fixée au 4 novembre 2026. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.

Aperçu des nouveautés introduites par la version 7.2 de Genshin Impact

Comme mentionné ci-dessus, le contenu de la version 7.2 de Genshin Impact a été révélé durant le dernier livestream. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 7.2, de Genshin Impact :

Une nouvelle quête d'Archons, qui met en scène les Sept Nations de Teyvat.

Une nouvelle zone à explorer, qui est située à l'est de Snezhnaya : Novokitezhgrad, qui est décrit comme « le principal centre de production de Kristall de Kresnik de Snezhnaya ».

Deux nouveaux personnages : Mitya (Électro, 5 étoiles) et Valeriy (Électro, 4 étoiles).

De nouvelles bannières/vœux : Première phase : Mitya, Valeriy et Furina. Deuxième phase : Zibai et Linnea.

Un nouvel événement à durée limitée, avec des compagnons venus de Mondstadt.

Paradisia milliastral : un nouveau hall sur le thème du bal masqué et un set d'ensemble 4 étoiles gratuit.

Rendez-vous donc le 4 novembre 2026 pour découvrir la version 7.2 de Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, ainsi que sur Xbox Series, PC et appareils iOS/Android.