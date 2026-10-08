Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 octobre 2026 à 14h54
La date de sortie des prochaines bannières de la version 7.1 de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 2

Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse. D'ailleurs, la version 7.1 de Genshin Impact s'apprête à accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons désormais à quelle date les prochaines bannières de la version 7.1 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra tenter d'obtenir à ce moment-là.

Date et personnages des bannières de la version 7.1 (phase 2) de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version 7.1, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, se rendront disponibles le 13 octobre 2026 sur Genshin Impact. Dès lors, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir les personnages suivants par le biais des vœux

  • Personnages de la bannière/vœux « Avènement de l'étoile du néant » :
    • Skirk - 5 ★, Cryo.
    • Dahlia - 4 ★, Hydro.
    • Candace - 4 ★, Hydro.
    • Mika - 4 ★, Cryo.
  • Personnages de la bannière/vœux « La chanson cerise » : 
    • Escoffier - 5 ★, Cryo.
    • Dahlia - 4 ★, Hydro.
    • Candace - 4 ★, Hydro.
    • Mika - 4 ★, Cryo.

Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 7.1 de Genshin Impact 

  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Éclazur - 5 ★, Épée à une main.
    • Symphoniste des senteurs - 5 ★, Arme d'hast.
    • Os robuste - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
    • Mouvement vagabond - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc rituel - 4 ★, Arc.

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Clémence Usseglio

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