Genshin Impact : Livestream de la version 7.2, date et heure de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2026 à 15h23
Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.2 de Genshin Impact.
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Genshin Impact : Livestream de la version 7.2, date et heure de l'événement

Bientôt, Genshin Impact va s'offrir la version 7.2. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va profiter d'une présentation via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.2 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 7.2 de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream/programme spécial dévoilant la version 7.2 de Genshin Impact est prévu pour le 23 octobre 2026. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. À ce propos, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version 7.2 de Genshin Impact dès 14h (heure française), sur Twitch et sur YouTube, le 23 octobre 2026.

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Comme vous le savez, cette nouvelle version de Genshin Impact apportera plusieurs nouveaux contenus. Nous pouvons, par exemple, nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les vœux/bannières, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres. Évidemment, le programme spécial du 23 octobre 2026 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la version 7.2 de Genshin Impact.

Comment regarder le livestream de la version 7.2 de Genshin Impact ? 

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Le livestream/programme spécial de la version 7.2 de Genshin Impact sera, comme dit précédemment, diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, via une publication sur Twitter/X, HoYoverse a donné les chaînes de Genshin Impact desdites plateformes.

Rendez-vous donc le 23 octobre 2026 pour tout savoir sur la version 7.2 de Genshin Impact. Pour conclure, rappelons que le titre est disponible sur consoles PlayStation, ainsi que sur PC, Xbox Series et appareils iOS/Android.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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