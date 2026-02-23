Genshin Impact Version Luna V : Date et personnages des bannières de la phase 1

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 février 2026 à 14h49
La date de sortie de la version Luna V de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna V de Genshin Impact.
Genshin Impact Version Luna V : Date et personnages des bannières de la phase 1
La version Luna IV débarque très prochainement sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version/mise à jour.

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D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version Luna V (phase 1) seront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version Luna V de Genshin Impact et armes/personnages proposés

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Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont indiqué que les bannières de lancement de la version Luna V, donc celles de la phase 1, se rendront disponibles le 25 février 2026. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
  • Personnages de la bannière/vœux « Chant triomphal du vent du nord » : 
    • Varka - 5 ★, Anémo.
    • Bennett - 4 ★, Pyro.
    • Xiangling - 4 ★, Pyro.
    • Sucrose - 4 ★, Anémo.
  • Personnages de la bannière/vœux « Lumière solitaire en visite nocturne » : 
    • Flins - 5 ★, Électro.
    • Bennett - 4 ★, Pyro.
    • Xiangling - 4 ★, Pyro.
    • Sucrose - 4 ★, Anémo.

Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version Luna V de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Geste du loup puissant - 5 ★, Épée à deux mains.
    • Ruines sanglantes - 5 ★, Arme d'hast.
    • Bâton de sacrificateur - 4 ★, Arme d'hast.
    • Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc rituel - 4 ★, Arc.

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Pour conclure, rappelons que Genshin Impact est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PS4, PC ainsi que sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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