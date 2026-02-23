Genshin Impact Version Luna V : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna V de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna V de Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version Luna V de Genshin Impact et armes/personnages proposés

Personnages de la bannière/vœux « Chant triomphal du vent du nord » : Varka - 5 ★, Anémo. Bennett - 4 ★, Pyro. Xiangling - 4 ★, Pyro. Sucrose - 4 ★, Anémo.

Personnages de la bannière/vœux « Lumière solitaire en visite nocturne » : Flins - 5 ★, Électro. Bennett - 4 ★, Pyro. Xiangling - 4 ★, Pyro. Sucrose - 4 ★, Anémo.



Aperçu des vœux événements de la version Luna V - Partie I#GenshinImpact #Varka #Flins



Chers voyageurs, les vœux événements « Chant triomphal du vent du nord », « Lumière solitaire en visite nocturne » et « Incarnation divine », ainsi que les vœux nostalgie « Ode à la brise… pic.twitter.com/QUQG7l8m12 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) February 23, 2026

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Geste du loup puissant - 5 ★, Épée à deux mains. Ruines sanglantes - 5 ★, Arme d'hast. Bâton de sacrificateur - 4 ★, Arme d'hast. Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main. Espadon de Favonius - 4 ★, Épée à deux mains. Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur. Arc rituel - 4 ★, Arc.



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débarque très prochainement sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesD'ailleurs, nous savonsPar le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont indiqué que. À cette date,Pour conclure, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PS4, PC ainsi que sur Xbox Series et appareils iOS/Android.