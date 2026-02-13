Genshin Impact Version Luna V : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a très peu de temps, la version Luna V, qui débarque bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons ainsi sa date de sortie et son contenu.

Quand sort la version Luna V de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna V de Genshin Impact

Nouveau personnage jouable : Varka, le Grand Maître de l'Ordre de Favonius et Chevalier de Borée - 5 ★, Anémo.

Nouvelle quête d'histoire liée à Varka.

Nouvelles bannières/vœux : Varka et Flins pour la phase 1. Skirk et Escoffier pour la phase 2.

Nouvel événement thématique à Mondstadt.

Nouveaux mini-jeux.

Nouvelle fonctionnalité : tchat audio dans Paradisia milliastral.





Au cours du livestream/programme spécial du 13 février 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Variation : De retour, celui qui attrapa le vent », qui arrive prochainement sur. Comme à l'accoutumée, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoiléComme toujours, les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira cette fois-ci. De ce fait, la communauté se demande naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous connaissons la réponse :. Celle-ci sera, comme à l'accoutumée, disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Comme dit précédemment,. Ainsi, et sans plus attendre, voiciRendez-vous donc le 25 février 2026 pour découvrir. En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation ainsi que sur Xbox Series, PC et appareils iOS/Android.