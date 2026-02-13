Genshin Impact Version Luna V : Date de sortie et nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2026 à 14h31
HoYoverse a présenté, il y a très peu de temps, la version Luna V, qui débarque bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons ainsi sa date de sortie et son contenu.
Genshin Impact Version Luna V : Date de sortie et nouveautés
Au cours du livestream/programme spécial du 13 février 2026, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version Luna V, nommée « Chant de l'astre de la nuit - Variation : De retour, celui qui attrapa le vent », qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Comme à l'accoutumée, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna V, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact.

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Quand sort la version Luna V de Genshin Impact ? 

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Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira cette fois-ci la version Luna V. De ce fait, la communauté se demande naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous connaissons la réponse : la date de sortie de la version Luna V de Genshin Impact est fixée au 25 février 2026. Celle-ci sera, comme à l'accoutumée, disponible après une longue maintenance des serveurs.

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Dès que l'heure de sortie de la version Luna V de Genshin Impact aura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna V de Genshin Impact

Comme dit précédemment, le contenu de la version Luna V de Genshin Impact a été révélé au cours de cette présentation. Ainsi, et sans plus attendre, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna V, sur Genshin Impact :
  • Nouveau personnage jouable : 
    • Varka, le Grand Maître de l'Ordre de Favonius et Chevalier de Borée - 5 ★, Anémo.
  • Nouvelle quête d'histoire liée à Varka.
  • Nouvelles bannières/vœux : 
    • Varka et Flins pour la phase 1.
    • Skirk et Escoffier pour la phase 2.
  • Nouvel événement thématique à Mondstadt.
  • Nouveaux mini-jeux.
  • Nouvelle fonctionnalité : tchat audio dans Paradisia milliastral.
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Rendez-vous donc le 25 février 2026 pour découvrir la version Luna V de Genshin Impact. En guise de conclusion, rappelons que Genshin Impact est disponible sur consoles PlayStation ainsi que sur Xbox Series, PC et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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