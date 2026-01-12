Genshin Impact Version Luna IV : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version Luna IV
, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Final : Un Voyageur, par une nuit d'hiver », arrive prochainement sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna IV, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version Luna IV de Genshin Impact ?
Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 2 janvier dernier, la date de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact est fixée au 14 janvier 2026
. La maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), ce jour-là
. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.En ce qui concerne la version Luna IV de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures
, d'après les détails partagés par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 4h (heure française), le 14 janvier 2026, si tout se passe bien
. Dès lors, Genshin Impact
sera de nouveau jouable.
Rappelons, d'ailleurs, que la version Luna IV de Genshin Impact
introduira, entre autres, de nouveaux personnages jouables, mais aussi de nouveaux événements et quêtes. Nous pouvons, en outre, nous attendre à diverses optimisations et corrections.
Prétéléchargement de la version Luna IV de Genshin Impact
Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna IV de Genshin Impact
, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 14 janvier 2026 pour découvrir le contenu apporté par la version Luna IV de Genshin Impact
. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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