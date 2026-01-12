Genshin Impact Version Luna IV : Heure de sortie et prétéléchargement en France

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À quelle heure sort la version Luna IV de Genshin Impact ?

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Prétéléchargement de la version Luna IV de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version Luna IV#GenshinLunaIV #GenshinImpact



Chers voyageurs,

L'équipe des développeurs commencera la maintenance de la mise à jour le 2026/01/14 06:00 (UTC+8). Une fois la maintenance terminée, le jeu sera mis à jour vers la nouvelle version Luna… pic.twitter.com/cVNUEm7dNH — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 12, 2026

, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Final : Un Voyageur, par une nuit d'hiver », arrive prochainement sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 2 janvier dernier,. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures., d'après les détails partagés par HoYoverse. De ce fait,. Dès lors,sera de nouveau jouable.Rappelons, d'ailleurs, queintroduira, entre autres, de nouveaux personnages jouables, mais aussi de nouveaux événements et quêtes. Nous pouvons, en outre, nous attendre à diverses optimisations et corrections.Comme précisé sur le site officiel du jeu,, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 14 janvier 2026 pour découvrir le contenu apporté par. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.