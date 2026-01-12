Genshin Impact Version Luna IV : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna IV de Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version Luna IV de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Personnages de la bannière/vœux « Rêve sous l'ombre lunaire » : Columbina - 5 ★, Hydro. Sethos - 4 ★, Électro. Fischl - 4 ★, Électro. Zéphyr - 4 ★, Anémo.

Personnages de la bannière/vœux « Exaltation astrale » : Ineffa - 5 ★, Électro. Sethos - 4 ★, Électro. Fischl - 4 ★, Électro. Zéphyr - 4 ★, Anémo.



Aperçu des vœux événements de la version Luna IV - Partie I#GenshinLunaIV #GenshinImpact #GenshinMoonInvitation #Columbina #Ineffa



Chers voyageurs, les vœux événements « Rêve sous l'ombre lunaire », « Exaltation astrale » et « Incarnation divine » seront disponibles le 14… pic.twitter.com/NPjfCBwonR — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 12, 2026

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Rappel de la nocturne - 5 ★, Catalyseur. Halo fracturé - 5 ★, Arme d'hast. Clou soutenant les montagnes - 4 ★, Arme d'hast. Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur. Valse nocturne - 4 ★, Arc. Flûte - 4 ★, Épée à une main. Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir quedébarque bientôt sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesÀ ce propos, nous savonsVia une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. Date à laquelleEn guise de conclusion, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.