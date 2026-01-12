Genshin Impact Version Luna IV : Date et personnages des bannières de la phase 1

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 janvier 2026 à 14h30
La date de sortie de la version Luna IV de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna IV de Genshin Impact.
Genshin Impact Version Luna IV : Date et personnages des bannières de la phase 1
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la version Luna IV débarque bientôt sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version.

À ce propos, nous savons à quelle date les premières bannières de la version Luna IV (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version Luna IV de Genshin Impact et personnages/armes proposés

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Via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version Luna IV, donc celles de la phase 1, seront disponibles le 14 janvier 2026. Date à laquelle les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
  • Personnages de la bannière/vœux « Rêve sous l'ombre lunaire » : 
    • Columbina - 5 ★, Hydro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
    • Fischl - 4 ★, Électro.
    • Zéphyr - 4 ★, Anémo.
  • Personnages de la bannière/vœux « Exaltation astrale » : 
    • Ineffa - 5 ★, Électro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
    • Fischl - 4 ★, Électro.
    • Zéphyr - 4 ★, Anémo.
Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version Luna IV de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Rappel de la nocturne - 5 ★, Catalyseur.
    • Halo fracturé - 5 ★, Arme d'hast.
    • Clou soutenant les montagnes - 4 ★, Arme d'hast.
    • Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur.
    • Valse nocturne - 4 ★, Arc.
    • Flûte - 4 ★, Épée à une main.
    • Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.

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