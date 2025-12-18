Genshin Impact Version Luna III : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna III de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un résumé des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version Luna III (phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Cornucopia de la discorde » : Varesa - 5 ★, Électro. Iansan - 4 ★, Électro. Chevreuse - 4 ★, Pyro. Gaming - 4 ★, Pyro.

Personnages de la bannière/vœux « Faveur du feu forgé » : Xilonen - 5 ★, Géo. Iansan - 4 ★, Électro. Chevreuse - 4 ★, Pyro. Gaming - 4 ★, Pyro.



Aperçu des vœux événements de la version Luna III - Partie II#GenshinLunaIII #GenshinImpact #Varesa #Xilonen



Chers voyageurs, les vœux événements « Cornucopia de la discorde », « Faveur du feu forgé » et « Incarnation divine » seront disponibles le 23 décembre !



Pour plus de… pic.twitter.com/M0wrD6dIRt — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 18, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Notions colorées - 5 ★, Catalyseur. Chanson de patrouille de sommet - 5 ★, Épée à une main. Crochet fructueux - 4 ★, Épée à deux mains. Traqueur des impasses - 4 ★, Arc. Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main. Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast. Mouvement vagabond - 4 ★, Catalyseur.



Comme toujours, durant chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons, désormais,Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous savons que. De ce fait, à cette date,Rappelons, pour conclure, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur appareils iOS/Android.