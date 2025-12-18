Genshin Impact Version Luna III : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna III de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un résumé des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Comme toujours, durant chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version Luna III de Genshin Impact est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux
.
Nous savons, désormais, à quelle date les prochaines bannières de la version Luna III (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là
.
Date et personnages des bannières de la version Luna III (phase 2) de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, ainsi qu'un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version Luna III, c'est-à-dire celles de la phase 2/partie 2, se rendront disponibles le 23 décembre 2025 sur Genshin Impact
. De ce fait, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir les personnages suivants via les vœux
:
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna III de Genshin Impact
- Personnages de la bannière/vœux « Cornucopia de la discorde » :
- Varesa - 5 ★, Électro.
- Iansan - 4 ★, Électro.
- Chevreuse - 4 ★, Pyro.
- Gaming - 4 ★, Pyro.
- Personnages de la bannière/vœux « Faveur du feu forgé » :
- Xilonen - 5 ★, Géo.
- Iansan - 4 ★, Électro.
- Chevreuse - 4 ★, Pyro.
- Gaming - 4 ★, Pyro.
:
- Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
- Notions colorées - 5 ★, Catalyseur.
- Chanson de patrouille de sommet - 5 ★, Épée à une main.
- Crochet fructueux - 4 ★, Épée à deux mains.
- Traqueur des impasses - 4 ★, Arc.
- Épée de Favonius - 4 ★, Épée à une main.
- Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
- Mouvement vagabond - 4 ★, Catalyseur.
Rappelons, pour conclure, que Genshin Impact
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur appareils iOS/Android.
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