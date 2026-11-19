Six ans après sa sortie, Genshin Impact continue d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses chaque mois. Le problème, c'est que ces nouveaux venus arrivent dans un jeu qui a déjà des dizaines de personnages, des régions entières à explorer et un endgame qui demande une équipe solide. Pas étonnant que certains se demandent s'il ne vaut pas mieux repartir d'un compte Genshin Impact déjà avancé plutôt que de tout reprendre à zéro.

On a fait le tour de la question : pourquoi les joueurs le font, ce qu'il faut vérifier, et ce que vous risquez vraiment.

Pourquoi autant de joueurs cherchent un compte déjà avancé

La réponse tient en un mot : le gacha. Pour obtenir un personnage 5 étoiles précis, il faut parfois aller jusqu'au pity de 90 vœux, et si vous perdez le fameux 50/50, vous voilà reparti pour un tour. En primogèmes, ça représente des semaines, voire des mois de jeu gratuit.

Ajoutez à ça le rang d'aventure, qui bloque une partie du contenu tant qu'il n'est pas assez haut, et vous comprenez pourquoi un compte genshin avec quelques personnages limités et un rang d'aventure élevé fait envie. Pour quelqu'un qui joue surtout pour l'Abysse spiral ou les événements, sauter les premières dizaines d'heures peut sembler tentant.

Il y a aussi les anciens joueurs. Beaucoup ont lâché le jeu à la sortie de Sumeru ou de Fontaine et reviennent aujourd'hui avec un compte dépassé. Dans ce cas, repartir sur une base plus récente peut aller plus vite que de rattraper le retard.

Le serveur, le premier piège

C'est l'erreur la plus fréquente. Un compte Genshin Impact est lié à un serveur : Europe, Amérique, Asie ou TW/HK/MO. Votre progression ne passe pas d'un serveur à l'autre. Si vos amis jouent sur le serveur Europe et que vous achetez un compte sur le serveur Asie, vous ne pourrez jamais jouer en coop avec eux. Vérifiez ce point avant toute chose.

Ce qu'il faut regarder avant d'acheter

Quand on tape « acheter compte genshin impact » sur Google, on tombe sur des centaines d'annonces qui se ressemblent toutes. Pour faire le tri, voici les points qui comptent vraiment :

Les personnages et leurs constellations. Un compte avec dix 5 étoiles sans intérêt vaut moins qu'un compte avec trois personnages méta bien construits.

Les armes. Une arme signature fait souvent plus de différence qu'une constellation supplémentaire.

Le rang d'aventure et la progression de l'histoire. Certaines quêtes débloquent des zones et des fonctionnalités importantes.

L'accès à l'adresse e-mail. C'est le point numéro un. Si vous ne récupérez pas l'e-mail lié au compte HoYoverse, le vendeur peut reprendre le compte quand il veut.

Une fois le compte récupéré, changez immédiatement le mot de passe et l'e-mail, et dissociez les connexions tierces (PlayStation, Google, Apple) qui ne sont pas à vous.

Où trouver une offre sérieuse

Les échanges entre particuliers sur Discord ou les réseaux sociaux sont les plus risqués : aucun recours si l'autre partie disparaît avec votre argent. Les places de marché spécialisées offrent un minimum de cadre, avec des avis sur les vendeurs et un système qui ne libère le paiement qu'une fois la livraison confirmée. Sur Eldorado, par exemple, on trouve des offres de compte genshin impact qu'on peut filtrer par serveur et par personnages, ce qui évite de passer des heures à éplucher des captures d'écran.

Même sur ce type de plateforme, prenez le temps de lire les avis du vendeur et de comparer plusieurs annonces. Un prix anormalement bas cache presque toujours quelque chose.

Les risques, sans détour

Il faut être clair : les conditions d'utilisation de HoYoverse interdisent la vente et le transfert de comptes. Acheter un compte Genshin Impact n'est pas illégal en France, mais c'est contraire aux règles du jeu, et l'éditeur peut en théorie suspendre un compte concerné. Le risque le plus courant reste toutefois la récupération du compte par l'ancien propriétaire, via le support HoYoverse ou une ancienne adresse e-mail. D'où l'importance de tout sécuriser dès la livraison.

N'y mettez donc jamais une somme que vous ne seriez pas prêt à perdre.

Alors, ça vaut le coup ?

Tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous aimez découvrir Teyvat à votre rythme et voir votre équipe grandir, l'achat n'a pas grand intérêt : le plaisir de Genshin Impact, c'est aussi cette progression. En revanche, si vous voulez directement jouer un personnage précis ou attaquer le contenu de fin de jeu sans passer des mois à farmer, un compte genshin bien choisi peut vous faire gagner énormément de temps. À condition de vérifier le serveur, de récupérer tous les accès et de garder en tête les risques liés aux règles de HoYoverse.