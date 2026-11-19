La date de sortie des prochaines bannières de la version 7.2 de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse. D'ailleurs, la version 7.2 de Genshin Impact s'apprête à accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons à présent à quelle date les prochaines bannières de la version 7.2 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra tenter d'obtenir à ce moment-là.

Date et personnages des bannières de la version 7.2 (phase 2) de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version 7.2, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, se rendront disponibles le 24 novembre 2026 sur Genshin Impact. Dès lors, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir les personnages suivants par le biais des vœux :

Personnages de la bannière/vœux « Abondance harmonieuse » : Zibai - 5 ★, Géo. Illuga - 4 ★, Géo. Aino - 4 ★, Hydro. Ningguang - 4 ★, Géo.

Personnages de la bannière/vœux « Compendium Ya-hoho ! » : Linnea - 5 ★, Géo. Illuga - 4 ★, Géo. Aino - 4 ★, Hydro. Ningguang - 4 ★, Géo.



Aperçu des vœux événements de la version 7.2 - Partie II #GenshinImpact #Zibai #Linnea Chers voyageurs, les vœux événements « Abondance harmonieuse », « Compendium Ya-hoho ! », « Incarnation divine » ainsi que les vœux nostalgie « Noms forgés sous des cieux ardents » seront disponibles le 24 novembre ! — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 19, 2026

Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 7.2 de Genshin Impact :

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Éclat lunaire luminescent - 5 ★, Épée à une main. Serment de gel doré - 5 ★, Arc. Scie électrique portative - 4 ★, Épée à deux mains. Jauge de portée - 4 ★, Arc. Épée rituelle - 4 ★, Épée à une main. Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast. Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur.



Pour conclure, rappelons que Genshin Impact est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox Series ainsi que sur PC et appareils iOS/Android.