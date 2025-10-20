Genshin Impact Version Luna II : Heure de sortie et prétéléchargement en France

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À quelle heure sort la version Luna II de Genshin Impact ?

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Prétéléchargement de la version Luna II de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version Luna II#GenshinLunaII #GenshinImpact



Cher voyageur/Chère voyageuse,

L'équipe des développeurs commencera la maintenance de la mise à jour le 2025/10/22 06:00 (UTC+8). Une fois la maintenance terminée, le jeu sera mis à jour vers la nouvelle… pic.twitter.com/sHv4NtncBS — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 20, 2025

, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Reprise : Élégie sous la lune évanescente », arrive très bientôt sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 10 octobre dernier, la date de sortie deest fixée au 22 octobre 2025.. De ce fait, à cette heure-ci, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures., selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait,Rappelons, d'ailleurs, queintroduira de nouveaux personnages jouables, le système de contenu généré par les joueurs, qui est nommé « Paradisia milliastral », ainsi qu'une nouvelle quête d'Archons et de nouveaux événements. De plus, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.Comme précisé sur le site officiel du jeu,, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 22 octobre 2022 pour découvrir le contenu apporté par. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.