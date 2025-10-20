Genshin Impact Version Luna II : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations à propos de l'heure de sortie de la version Luna II de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version Luna II
, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Reprise : Élégie sous la lune évanescente », arrive très bientôt sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna II, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version Luna II de Genshin Impact ?
Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 10 octobre dernier, la date de sortie de la version Luna II de Genshin Impact
est fixée au 22 octobre 2025. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française), ce jour-là
. De ce fait, à cette heure-ci, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.En ce qui concerne la version Luna II de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 7 heures
, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 7h (heure française), le 22 octobre 2025, si tout se passe bien
. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable
.
Rappelons, d'ailleurs, que la version Luna II de Genshin Impact
introduira de nouveaux personnages jouables, le système de contenu généré par les joueurs, qui est nommé « Paradisia milliastral », ainsi qu'une nouvelle quête d'Archons et de nouveaux événements. De plus, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.
Prétéléchargement de la version Luna II de Genshin Impact
Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna II de Genshin Impact
, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 22 octobre 2022 pour découvrir le contenu apporté par la version Luna II de Genshin Impact
. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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