Genshin Impact Version Luna II : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version Luna II, qui débarque prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version Luna II de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna II de Genshin Impact

Le système de contenu généré par les joueurs, Paradisia milliastral. Proposera des centaines de niveaux variés, jouables en solo ou à plusieurs, et sera accessible pour toutes celles et ceux ayant terminé la quête d'Archons Prologue « Le voyageur qui attrapa le vent ».

Une nouvelle quête d'Archons.

Nouveau personnage jouable : Nefer - 5 ★, Dendro.

Nouvelles bannières : Phase 1 : Nefer et Furina. Phase 2 : Arlecchino et Zhongli.

De nouveaux événements et activités.

Collei pourra être récupéré gratuitement, lors du nouvel événement thématique à Sumeru.







Au cours du livestream/programme spécial du 10 octobre 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Reprise : Élégie sous la lune évanescente », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révéléComme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 10 octobre 2025, nous avons la réponse.. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Le contenu dea, comme dit précédemment, été révélé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus attendre, voiciRendez-vous donc le 22 octobre 2025 pour découvrir. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.