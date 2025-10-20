Genshin Impact Version Luna II : Date et personnages des bannières de la phase 1

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2025 à 14h33
La date de sortie de la version Luna II de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna II de Genshin Impact.
Genshin Impact Version Luna II : Date et personnages des bannières de la phase 1
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la version Luna II débarque bientôt sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version.

À ce propos, nous savons à quelle date les premières bannières de la version Luna II (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version Luna II de Genshin Impact et personnages/armes proposés

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Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version Luna II, donc celles de la phase 1, seront disponibles le 22 octobre 2025. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
  • Personnages de la bannière/vœux « Tentation des sables écarlates » : 
    • Nefer - 5 ★, Dendro.
    • Xingqiu - 4 ★, Hydro.
    • Collei - 4 ★, Dendro.
    • Yaoyao - 4 ★, Dendro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Chant de toutes les eaux » : 
    • Furina - 5 ★, Hydro.
    • Xingqiu - 4 ★, Hydro.
    • Collei - 4 ★, Dendro.
    • Yaoyao - 4 ★, Dendro.
Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version Luna II de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Reliquaire de la vérité - 5 ★, Catalyseur.
    • Splendeur des eaux calmes - 5 ★, Épée à une main.
    • Aube du tisse-lune - 4 ★, Épée à une main.
    • Bâton de sacrificateur - 4 ★, Arme d'hast.
    • Frimas d'aube - 4 ★, Catalyseur.
    • Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.

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Pour conclure, rappelons que Genshin Impact est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, PS4 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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