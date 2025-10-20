Genshin Impact Version Luna II : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna II de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna II de Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version Luna II de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Personnages de la bannière/vœux « Tentation des sables écarlates » : Nefer - 5 ★, Dendro. Xingqiu - 4 ★, Hydro. Collei - 4 ★, Dendro. Yaoyao - 4 ★, Dendro.

Personnages de la bannière/vœux « Chant de toutes les eaux » : Furina - 5 ★, Hydro. Xingqiu - 4 ★, Hydro. Collei - 4 ★, Dendro. Yaoyao - 4 ★, Dendro.



Aperçu des vœux événements de la version Luna II - Partie I#GenshinLunaII #GenshinImpact #Nefer #Furina



Chers voyageurs, les vœux événements « Tentation des sables écarlates », « Chant de toutes les eaux » et « Incarnation divine » seront disponibles le 22 octobre !



Pour plus… pic.twitter.com/O0tKJ3fL17 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 20, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Reliquaire de la vérité - 5 ★, Catalyseur. Splendeur des eaux calmes - 5 ★, Épée à une main. Aube du tisse-lune - 4 ★, Épée à une main. Bâton de sacrificateur - 4 ★, Arme d'hast. Frimas d'aube - 4 ★, Catalyseur. Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains. Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.



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Vous n'êtes probablement pas sans savoir quedébarque bientôt sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesÀ ce propos, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. À cette date,Pour conclure, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, PS4 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.