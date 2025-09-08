Genshin Impact Version Luna I : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations à propos de l'heure de sortie de la version Luna I de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
La version Luna I
, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Enchaînement », arrive bientôt sur Genshin Impact
. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna I, en France, de Genshin Impact
et donc quand il sera possible de la découvrir.
À quelle heure sort la version Luna I de Genshin Impact ?
Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 29 août dernier, la date de sortie de la version Luna I de Genshin Impact est fixée au 10 septembre 2025
. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française), ce jour-là. Ainsi, à cette heure-ci, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.
En ce qui concerne la version Luna I de Genshin Impact
, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 10 septembre 2025, si tout se passe bien. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable
.
D'ailleurs, pour rappel, la version Luna I de Genshin Impact
introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements mais aussi de nouvelles quêtes. En outre, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.
Prétéléchargement de la version Luna I de Genshin Impact
Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna I de Genshin Impact
, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses, et plus précisément à celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 10 septembre 2025 pour découvrir le contenu apporté par la version Luna I de Genshin Impact
. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
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