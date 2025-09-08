Genshin Impact Version Luna I : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 septembre 2025 à 14h12
Retrouvez toutes les informations à propos de l'heure de sortie de la version Luna I de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Genshin Impact Version Luna I : Heure de sortie et prétéléchargement en France
La version Luna I, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Enchaînement », arrive bientôt sur Genshin Impact. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version Luna I, en France, de Genshin Impact et donc quand il sera possible de la découvrir.

À quelle heure sort la version Luna I de Genshin Impact ? 

genshin-impact-visuel-varesa
Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 29 août dernier, la date de sortie de la version Luna I de Genshin Impact est fixée au 10 septembre 2025. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française), ce jour-là. Ainsi, à cette heure-ci, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.

En ce qui concerne la version Luna I de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 10 septembre 2025, si tout se passe bien. Dès lors, Genshin Impact sera de nouveau jouable.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

D'ailleurs, pour rappel, la version Luna I de Genshin Impact introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements mais aussi de nouvelles quêtes. En outre, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.

À lire également

Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 1

Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 1


Prétéléchargement de la version Luna I de Genshin Impact

genshin-impact-visuel-neuvillette
Comme précisé sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version Luna I de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses, et plus précisément à celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 10 septembre 2025 pour découvrir le contenu apporté par la version Luna I de Genshin Impact. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Genshin Impact : Codes d'échange (Octobre 2026)
Genshin Impact 29 septembre 2026

Genshin Impact : Codes d'échange (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour
Genshin Impact 23 septembre 2026

Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes et les détails de la version 7.1 de Genshin Impact, déployée ce 23 septembre 2026, sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.
Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1
Genshin Impact 21 septembre 2026

Genshin Impact Version 7.1 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 7.1 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 7.1 de Genshin Impact.

commentaire (0)