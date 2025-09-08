Genshin Impact Version Luna I : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations à propos de l'heure de sortie de la version Luna I de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.

À quelle heure sort la version Luna I de Genshin Impact ?







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Prétéléchargement de la version Luna I de Genshin Impact

Annonce de la mise à jour de version Luna I#GenshinImpact #GenshinLunaI



Chers voyageurs,

La mise en maintenance de nos serveurs dans le cadre de la mise à jour vers une nouvelle version du jeu est prévue pour le 2025/09/10 06:00 (UTC+8). Vous ne pourrez pas vous connecter à… pic.twitter.com/x8MqDEYRFy — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 8, 2025

, qui est baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Enchaînement », arrive bientôt sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 29 août dernier,. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française), ce jour-là. Ainsi, à cette heure-ci, les joueurs et les joueuses ne pourront plus se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.En ce qui concerne, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, d'après les informations partagées par HoYoverse. De ce fait,D'ailleurs, pour rappel,introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements mais aussi de nouvelles quêtes. En outre, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.Comme précisé sur le site officiel du jeu,, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses, et plus précisément à celles et ceux qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 10 septembre 2025 pour découvrir le contenu apporté par. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation et Xbox Series.