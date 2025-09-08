Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna I de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna I de Genshin Impact.
Comme vous le savez probablement déjà, la version Luna I
arrive très prochainement sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version
.
À ce propos, nous savons à quelle date les premières bannières de la version Luna I (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là
.
Date des premières bannières de la version Luna I de Genshin Impact et personnages/armes proposées
Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version Luna I, donc celles de la phase 1, seront disponibles le 10 septembre 2025
. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
:
Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version Luna I de Genshin Impact
- Personnages de la bannière/vœux « Chant lunaire des bosquets » :
- Lauma - 5 ★, Dendro.
- Barbara - 4 ★, Hydro.
- Kuki Shinobu - 4 ★, Électro.
- Kaveh - 4 ★, Dendro.
- Personnages de la bannière/vœux « Dessillement de l'herbe lunaire » :
- Nahida - 5 ★, Dendro.
- Barbara - 4 ★, Hydro.
- Kuki Shinobu - 4 ★, Électro.
- Kaveh - 4 ★, Dendro.
:
- Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
- Miroir du tisse-nuit - 5 ★, Catalyseur.
- Mille rêves flottants - 5 ★, Catalyseur.
- Flûte - 4 ★, Épée à une main.
- Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.
- Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
- Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur.
- Dernière corde - 4 ★, Arc.
Pour conclure, rappelons que Genshin Impact
est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, PS4 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
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