Genshin Impact Version Luna I : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version Luna I de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version Luna I de Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version Luna I de Genshin Impact et personnages/armes proposées

Personnages de la bannière/vœux « Chant lunaire des bosquets » : Lauma - 5 ★, Dendro. Barbara - 4 ★, Hydro. Kuki Shinobu - 4 ★, Électro. Kaveh - 4 ★, Dendro.

: Personnages de la bannière/vœux « Dessillement de l'herbe lunaire » : Nahida - 5 ★, Dendro. Barbara - 4 ★, Hydro. Kuki Shinobu - 4 ★, Électro. Kaveh - 4 ★, Dendro.

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Aperçu des vœux événements de la version Luna I - Partie I



Cher voyageur/Chère voyageuse, les vœux événements « Chant lunaire des bosquets », « Dessillement de l'herbe lunaire », « Incarnation divine » et les vœux nostalgie « Calice vagabond de l'herbe de rosée » seront… pic.twitter.com/DfBYbFtwXr — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) September 8, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Miroir du tisse-nuit - 5 ★, Catalyseur. Mille rêves flottants - 5 ★, Catalyseur. Flûte - 4 ★, Épée à une main. Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Mémoires de rituels - 4 ★, Catalyseur. Dernière corde - 4 ★, Arc.



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Comme vous le savez probablement déjà,arrive très prochainement sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesÀ ce propos, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. À cette date,Pour conclure, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5, PS4 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.