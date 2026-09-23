Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes et les détails de la version 7.1 de Genshin Impact, déployée ce 23 septembre 2026, sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.

En ce mercredi 23 septembre 2026, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact accueillent la version 7.1 par le biais d'une toute nouvelle mise à jour. Si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers jours autour du titre, plusieurs nouveautés sont introduites, telles que de nouveaux personnages jouables, de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres.

Vous pouvez retrouver le patch notes complet et détaillé de la version 7.1 de Genshin Impact dans ce qui suit.