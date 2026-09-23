Genshin Impact : MàJ Version 7.1, patch notes et détails de la mise à jour
Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2026 à 10h36
le 23 septembre 2026 à 10h36
Retrouvez le patch notes et les détails de la version 7.1 de Genshin Impact, déployée ce 23 septembre 2026, sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.
En ce mercredi 23 septembre 2026, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact accueillent la version 7.1 par le biais d'une toute nouvelle mise à jour. Si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers jours autour du titre, plusieurs nouveautés sont introduites, telles que de nouveaux personnages jouables, de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres.
Vous pouvez retrouver le patch notes complet et détaillé de la version 7.1 de Genshin Impact dans ce qui suit.
Patch notes de la version 7.1 de Genshin Impact
Nouveautés
Nouveaux personnages
- Vesna - Lame du festin nivéen - Anémo, 5 ★.
- Pivot stellaire : Anémo.
- Arme : Épée à une main.
- Commandante de la Druzhna et lame acérée au service de la Tsarine.
- Vesna est un personnage destructeur Anémo qui permet à ses équipiers de déclencher des réactions d'Astrodispersion et qui inflige des DGT d'Astrodispersion sous certaines conditions.
- Vodyanitsa - Chant envoûtant de la sirène - Hydro, 5 ★.
- Œil divin : Hydro.
- Arme : Catalyseur.
- Première soprano de la Troupe Korolevskiy et diableautine séparée des siens.
- Vodyanitsa est un personnage Hydro capable d'offrir à la fois des soins et du soutien dans les équipes basées sur les réactions de Gel et d'Astrodispersion.
Nouveaux équipements
- Armes exclusives :
- Au-delà de la chrysalide - Épée à une main, 5 ★.
- Hymne dans le maelström - Catalyseur, 5 ★.
- Nouvelle branche - Épée à une main, 4 ★.
- Le cœur lourd de l'hiver - Catalyseur - 4 ★.
- Refrain dans le vent - Arc - 4 ★.
- Arme d'événement :
- Lumière argentée - Épée à une main - 4 ★.
Nouvelle histoire
- Quête d'Archons :
- Chapitre VII - Acte 3 : Nuit blanche, comme un rêve au réveil.
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 18.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre VII - Acte 2 : Nocturne de spectre.
- Chapitre VII - Acte 4 : Un rekviem pour l'au-delà
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 18.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre VII - Acte 3 : Nuit blanche, comme un rêve au réveil.
- Quêtes du monde :
- Épée et secrets :
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 18.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre VII - Acte 3 : Nuit blanche, comme un rêve au réveil.
- Variations en amont
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 18.
- Terminer la quête d'Archons Chapitre VII - Acte 2 : Nocturne de spectre.
Nouvel ennemi
- Lame gardienne de la neige flottante.
- Emplacement : Come de givrefuneste.
Mise à jour du système
- Ajout des missions secrètes tsaristes au programme de recrutement spécial
- Chaque semaine, vous pouvez rendre visite à Chayka, la secrétaire particulière du Palais zapolyarny, pour accepter de nouvelles missions secrètes tsaristes. Accomplissez un certain nombre de ces missions pour obtenir des décorations, des plans de décoration et d'autres récompenses. D'autres récompenses, dont des planeurs, seront ajoutées dans les prochaines mises à jour.
- Conditions de déblocage :
- Terminer la quête d'Archons Chapitre VII - Acte 3 « Nuit blanche, comme un rêve au réveil »
- Mise à jour des niveaux de la Frontière de la survie (mode de tir à la troisième personne)
- Après la mise à jour de la version 7.1, deux niveaux « Poursuite ardente » et « Citadelle glacée » ainsi que leurs récompenses correspondantes ont été ajoutés à la Frontière de la survie.
Paradisia milliastral
- Sets d'ensemble :
- Odes événements « Lune après la pluie » : 4 nouveaux sets d'ensemble « Osmanthe sous la lune », « Rêve pâtissier », « Plume de justice » et « Mélodie idyllique » sont disponibles.
- Chroniques des royaumes/Épopée des royaumes : 3 nouveaux sets d'ensemble « Luciole d'espoir », « Lueur onirique » et « Promenade tranquille » sont disponibles.
- Boutique milliastrale : 3 nouveaux sets d'ensemble « Toile crépusculaire », « Croassement joufflu » et « Éclat d'après-pluie » sont disponibles pour une durée limitée.
- Odes permanentes « Échos de rencontre » : 1 nouveau catalogue de set « Art de la spontanéité » et plusieurs catalogues de composant exceptionnels (3 étoiles) sont disponibles.
- Participez à l'événement « Collection vestimentaire : Chaleur sous le soleil » pour obtenir le nouveau set d'ensemble « Nectar d'après-midi ».
- Après la mise à jour de version, les sets d'ensemble « Nectar ambré » et « Soupir de rose » obtenus par le biais d'événements à durée limitée ou des Chroniques dans les versions précédentes seront disponibles pour une durée limitée dans la boutique milliastrale.
- De nouveaux éléments d'ensemble, des expressions et des effets spéciaux sont également disponibles dans la nouvelle version.
- Hall :
- Avec la sortie de la nouvelle version, le hall sera décoré d'un nouveau thème « Refuge d'osmanthe : Bouquet divin ».
- Vous pouvez obtenir le hall privé « Refuge d'osmanthe : Réconfort parmi les fleurs » via l'achat des Chroniques.
- Autres mises à jour :
- Ajout de la récompense de première recharge : lors de votre premier achat de chronocristaux à chaque palier, vous recevrez également des chronocristaux célébratoires supplémentaires, une seule fois par palier. Les chronocristaux célébratoires ne peuvent être utilisés que par vous-même et ne peuvent pas être offerts à des amis.
- Ajout de la fonctionnalité « Panier » dans la boutique milliastrale. Ajout du bouton « Ajout par lot au panier » sur l'interface « Maquillage recommandé ».
- Ajout de la fonctionnalité « Recrutement de joueurs » sur l'interface d'invitation dans la salle : l'hôte peut désormais envoyer des cartes d'invitation au canal public et au canal du hall actuel, ce qui permet aux autres joueurs de rejoindre la salle directement via ces cartes.
- Ajout de la fonctionnalité de partage des niveaux : depuis la page de détails ou l'écran des résultats d'un niveau, il est possible de le partager sur le canal public et le canal du hall actuel. Lorsque vous êtes dans une équipe ou dans une salle, vous pouvez également partager un niveau respectivement sur le canal de l'équipe actuelle ou le canal de la salle actuelle.
- Mise à jour de l'écran des résultats des niveaux :
- Lorsque vous terminez un niveau avec la fonctionnalité de classement, l'écran des résultats affiche également votre meilleur score personnel.
- Augmentation du nombre de niveaux recommandés sur l'écran des résultats.
- Ajout de paramètres de confidentialité du classement :
- Ajout de paramètres de confidentialité pour le palmarès compétitif et le classement. Vous pouvez désormais choisir d'afficher ou de masquer votre avatar et votre pseudo sur ces interfaces.
Invocation des Sept
- Ajout des cartes de personnage Columbina et Illuga ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout des cartes d'action « Le retour des trois lunes », « Transfiguration élémentaire : Grâce de Surcharge », « Livre de lumière aveuglante », « Transmutation septuple », « Déferlement de foudre » et « Souvenir venu d'antan ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux » :
- En mode « Dans le feu de la fonderie : Stratagèmes ingénieux », vous pouvez sélectionner les paramètres suivants de chaque niveau : la difficulté du niveau, la santé des adversaires et le nombre de manches.
- Après avoir terminé un défi, vous obtenez un score en fonction de la difficulté sélectionnée pour chaque paramètre. Le meilleur score obtenu dans chaque niveau sera enregistré et atteindre certains scores vous permet de collecter les récompenses correspondantes.
Théâtre de l'imaginarium
- Mise à jour du 1er octobre :
- Éléments désignes : Hydro, Cryo, Anémo.
- Personnages d'ouverture : Neuvillette, Barbara, Citlali, Kaeya, Nomade et Prune.
- Mise à jour du 1er novembre :
- Éléments désignes : Hydro, Électro, Géo.
- Personnages d'ouverture : Yelan, Aino, Flins, Fischl, Zhonghli, Kachina.
Profondeurs spiralées
- Mise à jour du 16 octobre
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Anémo de 60 %.
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Cryo de 60 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : les DGT infligés par les réactions astrales des personnages augmentent de 75 %.
- Seconde moitié : tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Cryo de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale : Lune stellaire
- Lorsqu'un personnage déclenche une réaction de Supraconduction, d'Astroconduction, de Dispersion Cryo, d'Astrodispersion, de Gel ou de Brise-glace sur un ennemi ou inflige des DGT de réaction d'Astroconduction ou des DGT de réaction d'Astrodispersion à un ennemi, une onde de choc est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT réels. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.
Autres mises à jour
- Nouvelles recettes.
- Nouvelles spécialités culinaires.
- Ajout de nouveaux succès dans Merveilles du monde.
- Ajout du pack d'émoticônes Peintures de Paimo 52 dans le tchat.
- Nouveaux thèmes.
- Ajout de nouveaux gadgets.
- Ajout des Contes de voyage : Dans la neige.
Ajustements et optimisations
Quêtes
- Ajustement de la taille de collision de certains objets de l'environnement dans les Actes « L'impitoyable hiver éternel » et « Nocturne de spectre » de la quête d'Archons afin de résoudre le problème qui faisait que les personnages traversaient anormalement les objets ou ne pouvaient plus se déplacer.
Ennemis
- Optimisation de la logique de sélection du point d'atterrissage lors d'une attaque sautée de l'ennemi « Vénérable leshy noueux » : le point d'atterrissage est désormais déterminé en fonction de la position de la cible au moment où il saute, et non plus en fonction de sa position en temps réel.
Exploration
- Optimisation des interactions tactiles du bouton de construction de glace primale dans le monde ouvert afin de diminuer les actions involontaires : désormais, après avoir appuyé sur ce bouton sur un écran tactile, il faut retirer le doigt exactement à l'endroit du bouton pour ouvrir l'interface de construction de glace primale.
- Ajustement de la hauteur d'un tunnel de boules de neige dans un défi contre-la-montre en monde ouvert situé au sud du donjon « Glacier inversé » de Snezhnaya, afin d'éviter que les boules de neige ne se brisent pendant le défi.
Audio
- Optimisation de la fréquence de déclenchement des répliques de certains ennemis lorsqu'ils subissent des dégâts.
- Ajout d'effets sonores à la voix de Catherine lorsque vous la contactez via le communicateur de glace primale.
- Optimisation des répliques en chinois et en japonais dans certaines quêtes. Correction des erreurs de doublage correspondantes.
Structures de glace primale
- Optimisation de la logique d'interaction des structures de glace primale pendant les combats : lors des combats, il n'est désormais plus possible de laisser des mentions J'aime aux structures de glace primale, d'activer ou de détruire les prismes de lumière stellaire, ou d'ouvrir le dispositif de stockage.
- En mode clavier/souris et manette, le passage d'une structure de glace primale à une autre sur l'interface construction de glace primale s'effectue désormais de façon cyclique : passer de la première structure à la précédente revient à revenir à la dernière, et inversement.
- En mode écran tactile, les personnages en déplacement ne s'arrêteront plus immédiatement à l'ouverture de l'interface de construction de glace primale.
Paradisia milliastral
- Ajustement de la quête hebdomadaire des Chroniques du Paradisia milliastral « Terminez 5/10/15 parties pour obtenir respectivement 1 000 points d'EXP de Chroniques » : la quête a été ajustée en « Terminez 5 parties ou jouez pendant 20 minutes au total/Terminez 10 parties ou jouez pendant 40 minutes au total/Terminez 15 parties ou jouez pendant 60 minutes au total pour obtenir respectivement 1 000 points d'EXP de Chroniques ».
Autres systèmes
- Optimisation de la logique de tri des interfaces « Avatar » > « Cadres d'avatar » : les cadres d'avatar déjà débloqués apparaissent désormais en priorité.
- Ajout des indications pour les quêtes liées au mode de jeu « Révélations de la sorcière » sur l'interface Guide de l'aventurier > Guide.
Autres
- Optimisation de l'effet de flottement de la cape du personnage « Lohen · Pointe de flèche affûtée (Cryo) » lors des sauts et des chutes, afin de le rendre plus naturel.
- Réduction de la portée d'interaction de l'option « Examiner » sur la table d'exposition dans le train afin de limiter les erreurs de manipulation.
- Optimisation de la disposition de certaines scènes dans les niveaux de l'Écho peinturé du personnage « Xiao · Gardien Yaksha (Anémo) ».
- Ajout d'un nouveau point de téléportation dans la Cime de givrefuneste à Snezhnaya en raison de l'ajout d'un nouveau boss ennemi (le nombre de points de téléportation requis pour obtenir le succès « À travers les neiges glacées (1) » a également été modifié. Pour les voyageurs qui ont obtenu ce succès, le statut de ce succès restera inchangé après la mise à jour).
- Après la mise à jour de version, si votre équipe comprend un personnage capable d'afficher les produits régionaux de Snezhnaya, l'emplacement de ces produits sera indiqué sur la mini-carte à l'intérieur du Royaume de pénombre (mode de tir à la troisième personne).
- Optimisation du calcul de la résolution sur certains appareils Android et HarmonyOS afin d'améliorer les performances graphiques (vous pouvez ajuster les paramètres graphiques en fonction des caractéristiques de votre appareil pour trouver le meilleur équilibre entre qualité visuelle et performances).
Corrections
Quêtes
- Correction d'un problème d'affichage de l'arme du personnage « Voyageur/Voyageuse » lors de l'objectif « Utilisez l'élément Cryo sur la Statue des Sept. » de la quête d'Archons « L'impitoyable hiver éternel ».
- Correction d'un problème d'affichage de l'icône du type élémentaire de Mitya dans la cinématique de la quête d'Archons « Nocturne de spectre » (l'icône devrait être un pivot stellaire Électro).
- Correction d'un problème qui empêchait de poursuivre la quête du monde « Toujours sous les vagues » lorsqu'on éliminait les morceaux de glace à proximité de la zone de quête avant de l'accepter, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui permettait de déclencher de manière anormale des dialogues de quête liés à la quête du monde « Ce qu'on apprend des voyages » lorsqu'on contactait Catherine à l'aide du communicateur de glace primale.
- Correction d'un problème qui empêchait le chien de se déplacer lors de l'objectif « Suivez le chien. » de la quête du monde « L'aube après la neige », interrompant ainsi la progression de la quête, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait un comportement anormal de la caméra lors de l'objectif « Sautez dans le volcan. » de la quête du monde « Le saut de Nahuatzin ».
- Correction d'un problème qui entraînait un chevauchement des rubans de la tenue du voyageur/de la voyageuse lors de certains dialogues ou cinématiques dans le mode de jeu de tir à la troisième personne de certaines quêtes du monde.
Ennemis
- Correction d'un problème qui faisait que des effets spéciaux des cercueils de glace pouvaient persister de manière anormale après avoir vaincu des snegovik.
- Correction d'un problème qui faisait que la durée de l'animation du champ de vent généré par l'ennemi « Churin » ne correspondait pas à sa durée d'effet réelle.
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Churldric » continuait à accumuler de la progression de cuisine au fil du temps après que les personnages avaient éteint le feu situé sous la délicieuse marmite qu'il avait invoquée, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage de l'icône de PV de l'ennemi « Tireur » au nord de la Terre permagelée à Snezhnaya.
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Vénérable leshy noueux » avait une chance de quitter anormalement le combat dans des endroits spécifiques de la Vallée des plumeflammes de Snezhnaya.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage de la zone d'avertissement de certaines compétences de l'ennemi « Zhara » dans la quête du monde « Dans la demeure de la vie » lorsque la qualité des graphismes était réglée sur « Très faible ».
- Correction d'un problème qui faisait que certains patrouilleurs terrestres et opritchnikis Fatui continuaient à tirer même lorsqu'ils étaient affectés par le Gel ou la Pétrification.
Personnages
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'effet de réduction du TdR de la compétence élémentaire de l'aptitude supplémentaire « Sept trésors sacrés » du personnage « Qiqi · Renaissance gelée (Cryo) » de s'appliquer correctement.
- Correction d'un problème qui pouvait parfois empêcher la maîtrise élémentaire conférée par la Radiance « Astroconduction » de la constellation Niv.6 du personnage « Beidou · Reine des mers sans couronne (Électro) » de s'appliquer.
- Correction d'un problème d'affichage mineur au niveau des yeux du personnage « Voyageuse Lumine (Cryo) » lors de l'utilisation de son déchaînement élémentaire après avoir changé sa tenue en « Alors que le ciel et la terre sont recréés », dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que la ceinture de la tenue du personnage « Odette · Neige tourbillonnante (Cryo) » pouvait passer à travers le personnage lors des attaques normales ou de l'escalade.
Armes
- Correction d'un problème qui faisait que l'icône de l'arme « Foret de prospecteur » était incorrecte et ne correspondait pas à son modèle.
Exploration
- Correction d'un problème qui empêchait de terminer les défis proposés par le PNJ Zharkaya de Svetloledovka, à Snezhnaya, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'erreurs dans le texte du défi de capture de jack frost du Manoir des Hespérides à Snezhnaya.
- Correction d'un problème qui empêchait de trouver des indices concernant des coffres liés au défis tribaux lorsque le personnage « Nicole · Clameur intérieure (Pyro) » lançait une attaque chargée en dehors des combats.
- Correction d'un problème qui permettait aux compétences des personnages de déplacer anormalement les plateformes de nuage de glace primale dans une énigme de la Terre permagelée à Snezhnaya.
- Correction d'un problème qui empêchait de tirer avec la structure de glace primale : Lance-boules de neige lorsqu'on entrait dans cette structure tout en récupérant une source de chaleur.
- Correction d'un problème qui rendait anormale la vitesse de déplacement des personnages après une chute du train, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait l'absence de certains effets spéciaux de changement de personnage lors du changement dans le train.
- Correction d'un problème qui empêchait de lancer le défi contre-la-montre proposé par le PNJ « Vershina » dans le Manoir des Hespérides à Snezhnaya, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'objet de quête « Clé de conception ancienne » n'était pas retiré de l'inventaire après avoir été consommé en jeu. Les voyageurs affectés par ce problème peuvent se rendre dans la zone correspondante du mode de jeu au Manoir des Hespérides à Snezhnaya, où l'objet qui restait sera automatiquement consommé.
- Correction d'un problème qui faisait que les papillons cristallins présents dans la zone de l'ennemi « Lion ailé chimérique » pouvaient être effrayés par les éclairs.
Audio
- Correction d'erreurs au niveau des effets sonores et de la musique dans certaines quêtes, scènes, objets, modes de jeu et interfaces, et optimisation de la qualité audio correspondante.
- Correction de répliques erronées de l'ennemi « Suivante miroir des Fatui » dans le monde ouvert.
Structures de glace primale
- Correction d'un problème qui empêchait les voyageurs n'ayant pas débloqué une apparence spécifique de structure de glace primale de gérer une structure de glace primale dotée de cette apparence via l'interface « Gestion des structures de glace primale » après l'avoir obtenue dans le monde ouvert.
- Correction d'un problème qui entraînait le passage automatique de la structure de glace primale « Cube » à une apparence nouvellement débloquée.
- Correction d'un problème qui faisait que le personnage « Klee · Soleil fuyant (Pyro) » pouvait détruire anormalement les structures de glace primale avec sa compétence élémentaire.
Mode de tir à la troisième personne
- Correction d'un problème qui rendait anormale la hauteur des attaques du cristal fragmentaire Hydro dans le Royaume de pénombre (mode de jeu de tir à la troisième personne).
- Correction de l'absence de l'icône d'élite située à côté des PV de certains ennemis d'élite dans les niveaux « Briseur de formation » et « Frénésie de mêlée » de la Frontière de la survie (mode de jeu de tir à la troisième personne).
- Correction d'un problème dans le Royaume de pénombre (mode de jeu de tir à la troisième personne) qui faisait que certains ennemis se comportaient de manière anormale, dans certaines circonstances spécifiques (par exemple, lorsque l'itinéraire d'un ennemi changeait ou lorsqu'il sortait du combat).
- Correction d'un problème qui faisait que certains ennemis avaient des niveaux incorrects dans le centre de maintenance du Royaume de pénombre (mode de jeu de tir à la troisième personne).
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages de sprinter après avoir effectué une glissade tout en tenant un cristal fragmentaire dans le Royaume de pénombre (mode de jeu de tir à la troisième personne) en mode clavier/souris ou manette.
- Correction d'un problème qui rendait anormaux les DGT infligés à l'égide par l'arme à feu « Tonnerre d'Ashamez » dans le Royaume de pénombre (mode de jeu de tir à la troisième personne), dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait la disparition temporaire du personnage actif après l'ouverture puis la fermeture de l'interface de la vision façonneuse du gadget « Œil de Graie ».
Paradisia milliastral
- Correction d'un problème qui faisait qu'une animation incorrecte était jouée lors de l'obtention d'un ensemble 5 étoiles en mode cadeau.
- Correction d'un problème d'affichage de la coiffure attachée de splendeur papillonneuse après avoir masqué les nattes.
- Correction d'un problème d'affichage incorrect du motif sur les semelles des chaussures de l'ensemble « Spectacle fantaisiste ».
- Correction d'un problème d'affichage des accessoires de jambes lorsqu'ils étaient associés aux bottes hautes de fantôme crépusculaire.
- Correction d'un problème qui entraînait un affichage incorrect lors de l'ajustement de l'ornement « Appareil photo de montagne azurée ».
- Correction d'un problème qui faisait que, lorsque le Manekin ou la Manekina d'un autre voyageur s'asseyait dans le hall, la jupe de son ensemble s'affichait différemment selon que l'on regardait du point de vue du joueur ou de celui des autres.
- Correction d'un problème d'affichage des yeux du Manekin portant l'ensemble « Spectacle fantaisiste » lors de l'action « Entrée chatoyante ».
- Correction d'un problème sur les appareils iOS qui entraînait parfois un plantage lors de l'ouverture de l'interface Niveaux populaires > Rubrique « Talents ».
Sérénithéière
- Correction d'un problème d'affichage du modèle de la betterave rouge plantée dans la Sérénithéière.
- Correction d'un problème d'icônes des matériaux « Bois de bouleau blanc » et « Bois de peuplier des neiges ».
- Correction d'un problème qui faisait que le modèle de la décoration « Panneau de fête « Idole populaire » » présentait des erreurs et ne correspondait pas au personnage associé.
Autres systèmes
- Correction d'un problème qui faisait que la jupe du personnage « Odette · Neige tourbillonnante (Cryo) » passait à travers le personnage lors de ses animations d'inactivité dans le menu des personnages.
- Correction d'un problème d'affichage des effets spéciaux sur l'interface « Organisation de l'équipe » lors de l'ajout du personnage « Voyageur/Voyageuse (Cryo) » à l'équipe en étant à Snezhnaya, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des avatars de Pierro et Ronova, Maîtresse de la mort, sur l'interface Aperçu de quêtes > Notes de guide.
- Correction d'un problème d'affichage de certains textes de la quête d'Archons « Nocturne de spectre » sur l'interface « Journal des quêtes ».
- Correction d'un problème d'affichage du compte à rebours de réapparition des bêtes chimériques mystiques après les avoir toutes localisées et éliminées via le Guide de l'aventurier.
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage du message « Probabilité de production aléatoire » sur la table de synthèse lors de la synthèse de matériaux d'aptitude en utilisant le personnage « Yae Miko · Frivolité ingénieuse (Électro) » ou « Prune · Précieux rêves d'enfance (Anémo) ».
- Correction d'un problème qui empêchait l'affichage du raccourci du bouton « Remodelage » lors de l'ouverture de l'interface Artéfacts > Remodelage pour la première fois après la connexion en mode clavier/souris.
Autres
- Correction d'un problème qui faisait que les DGT de réactions d'Astrodispersion pouvaient parfois ne pas prendre en compte les personnages Cryo impliqués dans ces réactions lors du calcul.
- Correction d'un problème en mode manette qui empêchait le retour vibratoire de se déclencher lorsque le personnage « Voyageur/Voyageuse (Cryo) » utilisait son déchaînement élémentaire.
- Correction d'un problème qui faisait que, lorsque le gadget « Boîte à graines » était équipé, le bouton d'interaction affichait de manière anormale les graines correspondantes lors de l'ouverture de coffres contenant certains produits régionaux spécifiques de Snezhnaya.
- Correction d'un problème qui faisait que les options de dialogue « Expéditions » et « Voir les informations des chroniques valeureuses » s'affichaient dans le mauvais ordre lors d'une conversation avec Catherine à Snezhnaya.
- Correction d'un problème dans le théâtre de l'imaginarium qui faisait que la capacité d'interruption de la bénédiction brillante « Psychrovent - Gel extrême » fonctionnait de manière incorrecte.
- Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir le succès « Silence radio » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait un changement anormal de l'élément du personnage « Voyageur/Voyageuse » vers l'élément Anémo après une résonance avec un élément autre que Anémo, puis une reconnexion au jeu, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage de certains objets et paysages.
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions, dialogues et interfaces.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.)
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- « Lumière du rationalisme » devient « Jubilé stellaire : Lumière du rationalisme »
- Optimisations diverses :
- Optimisation des dialogues
- Optimisation de l'UI
- Améliorations diverses du texte en jeu
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Ajustement de l'effet de la carte d'équipement « Lueur de la lune éternelle » : l'effet « DGT infligés +2 » ne peut désormais être déclenché qu'une fois par manche.
- Ajustement du coût des dés élémentaires de la carte d'aptitude « Corruption bestiale » de la carte de personnage Loup alpha doré : le coût des dés élémentaires passe de 3 dés Géo à 4 dés Géo.
- Ajustement des dés élémentaires nécessaire pour le déclenchement de la compétence élémentaire « Assaut givré » de la carte de personnage Lame oni : le coût des dés élémentaires passe de 3 dés Cryo à 3 dés Anémo.
- Les PV max initiaux de la carte de personnage Qiqi passent de 10 pts à 12 pts.
- Des descriptions ou des calculs d'effets liés à la Sélénocristallisation ont été ajoutés aux cartes suivantes.
- Cartes d'équipement : L'ombre du roi des sables, Rêve doré
- Carte de soutien : Netochka
- Cartes de personnage : capacité passive de Navia « Réseau d'assistance mutuelle », capacité passive de Jahoda « Bénédiction de signelune : Ruée sur les toits », compétence élémentaire d'Azhdaha « Aura de majesté », carte d'aptitude de Mona « Prophétie immersive », carte d'aptitude de Neuvillette « Héritier de l'autorité de l'ancienne mer », carte d'aptitude d'Aino « Fardeau du génie créatif ».
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