Genshin Impact Version 5.8 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 juillet 2025 à 14h30
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.8 de Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.
Genshin Impact Version 5.8 : Heure de sortie et prétéléchargement en France
La version 5.8, qui est nommée « Été de plomb à la station », arrive prochainement sur Genshin Impact. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est l'heure de sortie de la version 5.8, en France, de Genshin Impact et donc quand il sera possible de la découvrir.

À quelle heure sort la version 5.8 de Genshin Impact ? 

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Comme annoncé lors du livestream/programme spécial du 18 juillet dernier, la date de sortie de la version 5.8 de Genshin Impact est fixée au 30 juillet 2025. La maintenance débutera aux alentours de 00h (heure française), ce jour-là. Ainsi, à cette heure-ci, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures.

En ce qui concerne la version 5.8 de Genshin Impact, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait, les serveurs devraient normalement rouvrir aux alentours de 5h (heure française), le 30 juillet 2025, si tout se passe bien. Dès, Genshin Impact sera de nouveau jouable.

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D'ailleurs, pour rappel, la version 5.8 de Genshin Impact ajoutera de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements mais aussi de nouvelles quêtes. Comme toujours, nous pouvons également nous attendre à diverses optimisations et corrections.

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Prétéléchargement de la version 5.8 de Genshin Impact

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Comme indiqué sur le site officiel du jeu, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la version 5.8 de Genshin Impact, notamment sur les appareils iOS/Android, PC mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses, et plus précisément celles et ceux qui ont une petite connexion internet.
Rendez-vous donc le 30 juillet 2025 pour découvrir le contenu apporté par la version 5.8 de Genshin Impact. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est à retrouver sur PC, appareils iOS/Android mais aussi sur consoles PlayStation et Xbox Series.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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