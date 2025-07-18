Genshin Impact Version 5.8 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a très peu de temps, la version 5.8, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie ainsi que son contenu.
Durant le livestream/programme spécial du 18 juillet 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version 5.8
, baptisée « Été de plomb à la station », qui débarque bientôt sur Genshin Impact
. Comme à l'accoutumée, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des informations à propos du contenu de cette nouvelle version, soit la 5.8, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version 5.8 de Genshin Impact ?
Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci, la version 5.8
. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 18 juillet 2025, nous avons la réponse. La date de sortie de la version 5.8 de Genshin Impact est fixée au 30 juillet 2025
. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version 5.8 de Genshin Impact
aura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.8 de Genshin Impact
Le contenu de la version 5.8 de Genshin Impact
a, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 5.8, sur Genshin Impact
:
- Nouvelle région : la Station balnéaire Brisedouce, située au large de la côte ouest de Natlan. Il s'agit d'une île qui comprend quatre zones distinctes.
- Nouvelles créatures : Les Ashas, qui sont les mascottes locales de la nouvelle région et qui accompagneront les joueurs durant leur exploration.
- Nouveau personnage : Ineffa, une manieuse d'arme hast 5 étoiles et Électro.
- Nouvelles bannières/vœux :
- 1ère phase : Citlali et Ineffa.
- 2ème phase : Mualani et Chasca.
- Nouvelle quête d'Archons : « Chant de l'astre de la nuit - Prélude : Le voyage de retour ».
- Nouvelles tenues : Une pour Bennet (gratuite) et une pour Yelan (à prix réduit pour une durée limitée).
- Événements thématiques.
- Nouveau boss : Bakunama.
- Des optimisations et corrections.
Rendez-vous donc le 30 juillet 2025 pour découvrir la version 5.8 de Genshin Impact
. En guise de conclusion, rappelons que le titre est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.
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