Genshin Impact Version 5.8 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a présenté, il y a très peu de temps, la version 5.8, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version 5.8 de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.8 de Genshin Impact

Nouvelle région : la Station balnéaire Brisedouce, située au large de la côte ouest de Natlan. Il s'agit d'une île qui comprend quatre zones distinctes.

Nouvelles créatures : Les Ashas, qui sont les mascottes locales de la nouvelle région et qui accompagneront les joueurs durant leur exploration.

Nouveau personnage : Ineffa, une manieuse d'arme hast 5 étoiles et Électro.

Nouvelles bannières/vœux : 1 ère phase : Citlali et Ineffa. 2 ème phase : Mualani et Chasca.

Nouvelle quête d'Archons : « Chant de l'astre de la nuit - Prélude : Le voyage de retour ».

Nouvelles tenues : Une pour Bennet (gratuite) et une pour Yelan (à prix réduit pour une durée limitée).

Événements thématiques.

Nouveau boss : Bakunama.

Des optimisations et corrections.





Durant le livestream/programme spécial du 18 juillet 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, baptisée « Été de plomb à la station », qui débarque bientôt sur. Comme à l'accoutumée, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révéléComme toujours, les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 18 juillet 2025, nous avons la réponse.. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Le contenu dea, comme dit précédemment, été dévoilé lors de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voiciRendez-vous donc le 30 juillet 2025 pour découvrir. En guise de conclusion, rappelons que le titre est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.