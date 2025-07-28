Genshin Impact Version 5.8 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 5.8 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 5.8 sur Genshin Impact.

Date des premières bannières de la version 5.8 de Genshin Impact et personnages/armes proposés

Personnages de la bannière/vœux « Exaltation astrale » : Ineffa - 5 ★, Électro. Sethos - 4 ★, Électro. Xingqiu - 4 ★, Hydro. Fischl - 4 ★, Électro.

Personnages de la bannière/vœux « Murmures d'une nuit étoilée » : Citlali - 5 ★, Cryo. Sethos - 4 ★, Électro. Xingqiu - 4 ★, Hydro. Fischl - 4 ★, Électro.



Aperçu des vœux événements de la version 5.8 - Partie I#GenshinImpact #GenshinImpact5ꓸ8



Chers voyageurs, les vœux événements « Exaltation astrale », « Murmures d'une nuit étoilée » et « Incarnation divine » seront disponibles le 30 juillet !



Pour plus de détails :… pic.twitter.com/KWwXLq8LZH — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) July 27, 2025

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Halo fracturé - 5 ★, Arme d'hast. Veillée d'appel d'étoiles - 5 ★, Catalyseur. Os robuste - 4 ★, Épée à une main. Clou soutenant les montagnes - 4 ★, Arme d'hast. Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains. Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur. Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.



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Comme vous le savez,arrive bientôt sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutesD'ailleurs, nous savonsVia une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que. À cette date,En ce qui concerneEn guise de conclusion, rappelons queest disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.