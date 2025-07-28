Genshin Impact Version 5.8 : Date et personnages des bannières de la phase 1

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 juillet 2025 à 14h53
La date de sortie de la version 5.8 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 5.8 sur Genshin Impact.
Genshin Impact Version 5.8 : Date et personnages des bannières de la phase 1
Comme vous le savez, la version 5.8 arrive bientôt sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). Comme toujours, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version.

D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version 5.8 (phase 1) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version 5.8 de Genshin Impact et personnages/armes proposés

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Via une publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont annoncé que les bannières de lancement de la version 5.8, donc celles de la phase 1, seront disponibles le 30 juillet 2025. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir, via les vœux, les personnages jouables suivants
  • Personnages de la bannière/vœux « Exaltation astrale » : 
    • Ineffa - 5 ★, Électro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
    • Xingqiu - 4 ★, Hydro.
    • Fischl - 4 ★, Électro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Murmures d'une nuit étoilée » :
    • Citlali - 5 ★, Cryo.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
    • Xingqiu - 4 ★, Hydro.
    • Fischl - 4 ★, Électro.
En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 1 de la version 5.8 de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
    • Halo fracturé - 5 ★, Arme d'hast.
    • Veillée d'appel d'étoiles - 5 ★, Catalyseur.
    • Os robuste - 4 ★, Épée à une main.
    • Clou soutenant les montagnes - 4 ★, Arme d'hast.
    • Espadon rituel - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.

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En guise de conclusion, rappelons que Genshin Impact est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 mais aussi sur Xbox Series et appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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