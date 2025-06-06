Genshin Impact Version 5.7 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 5.7, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version 5.7 sur Genshin Impact ?



Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.7 de Genshin Impact

Nouveaux personnages jouables : Skirk et Dahlia.

Mise à jour de la quête d'Archons.

Nouveau mode permanent : Carnage chtonien.

Nouvel événement à Sumeru : un jeu de simulation.

Événements d'histoire : « Contes de voyage : Dorure ».

Diverses optimisations.







Lors du livestream/programme spécial du 6 juin 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, baptisée « L'espace-temps qui est vôtre », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoiléComme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 6 juin 2025, nous avons la réponse.. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Le contenu dea, comme dit précédemment, été révélé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus attendre, voiciRendez-vous donc le 18 juin 2025 pour découvrir. Rappelons, pour conclure, que le titre est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox Series mais aussi sur PC et iOS/Android.