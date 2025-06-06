Genshin Impact Version 5.7 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 5.7, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Lors du livestream/programme spécial du 6 juin 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version 5.7
, baptisée « L'espace-temps qui est vôtre », qui débarque prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des informations à propos du contenu de cette nouvelle version, soit la 5.7, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version 5.7 sur Genshin Impact ?
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci, la version 5.7
. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 6 juin 2025, nous avons la réponse. La date de sortie de la version 5.7 de Genshin Impact est fixée au 18 juin 2025
. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version 5.7 de Genshin Impact
aura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.7 de Genshin Impact
Le contenu de la version 5.7 de Genshin Impact
a, comme dit précédemment, été révélé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus attendre, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 5.7, sur Genshin Impact
:
- Nouveaux personnages jouables : Skirk et Dahlia.
- Mise à jour de la quête d'Archons.
- Nouveau mode permanent : Carnage chtonien.
- Nouvel événement à Sumeru : un jeu de simulation.
- Événements d'histoire : « Contes de voyage : Dorure ».
- Diverses optimisations.
Rendez-vous donc le 18 juin 2025 pour découvrir la version 5.7 de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox Series mais aussi sur PC et iOS/Android.
commentaire (0)