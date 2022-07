Genshin Impact : Un aperçu des événements prévus pour la partie 2 de la version 2.8

Version 2.8 Events Preview - Phase II



Hello Travelers! Let's take a look at the upcoming events!



Full Details >>>https://t.co/ifT1T6tE9n#GenshinImpact pic.twitter.com/pL2aFlAvPH — Genshin Impact (@GenshinImpact) July 27, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti en 2020 sur PS4, PC et smartphones,a eu le droit à un portage sur PS5 en 2021. Depuis son lancement officiel, le studio miHoYo travaille sur le titre afin d'apporter de nouveaux contenus et événements, via des mises à jour régulières. À ce sujet, miHoYo a, récemment, dévoilé de premières informations concernantD'après les derniers détails partagés, notamment dans un récent article sur Hoyolab.com , les joueurs et les joueuses pourront découvrir plusieurs événements sur Genshin Impact, le mois prochain. Avant tout, du 2 au 23 août, le taux d'obtention concernant plusieurs personnages et armes sera augmenté de façon significative. Les personnages concernés sont : Yoimiya, Bennet, Xinyan et Yun Jin. Les armes, dont le taux d'obtention sera boosté, sont les suivantes : « Pulsation de tonnerre (Arc) », « Tranche-sommets (Épée à une main) «, « Vins et chants (Catalyseur) », « Traqueur des impasses (Arc) », « Flûte (Épée à une main) », « Espadon rituel (Épée à deux mains) » et « Fléau du dragon (Arme d'hast) ».L'événement « Exercice réminiscent » se rendra disponible partir du 4 août prochain, sur Genshin Impact. Ainsi, jusqu'au 15 août, plusieurs défis seront disponibles sur l'Archipel de la pomme dorée. En les terminant, les joueurs obtiendront des points permettant de récupérer « des primo-gemmes, des Leçons du héros, des matériaux d'amélioration d'aptitude, des moras » et bien d'autres. Pour participer à cet événement, il faudra avoir terminé la quête « Séjour estival à la mer - 1 » et être de niveau d'aventure 32, ou supérieur.Du 12 au 22 août, un deuxième événement sera proposé. Il s'agit de l'évent « Cadre mécanique perpétuel » qui invitera les joueurs de Genshin Impact à aider Félix Yogue, un membre de la Cour de Fontaine. En accomplissant les différents objectifs, il sera alors possible d'obtenir « des primo-gemmes une décoration, des Leçons du héros, des matériaux d'élévation d'arme, des moras », et autres récompenses. Les conditions de participation sont les suivantes : avoir terminé la quête « Chanson du dragon et de la liberté » et être de niveau d'aventure 18 ou plus.Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange