Genshin Impact : Récupérez gratuitement des Primo-gemmes avec cet événement

Genshin Impact est un action-RPG gratuit développé par miHoYo, disponible sur PC, consoles et mobiles. Explorez librement le vaste monde de Teyvat, combattez avec des personnages variés recrutés via un système gacha, et profitez d'un contenu constamment enrichi par des mises à jour régulières offrant de nouvelles zones, quêtes et événements spéciaux.