Genshin Impact : Récupérez gratuitement des Primo-gemmes avec cet événement

Pour célébrer à sa manière le Nouvel An chinois, Genshin Impact propose des festivités en jeu et un moyen simple d'obtenir gratuitement 30 Primo-gemmes.
Déployée à partir du 12 février prochain, la mise à jour 5.4 de Genshin Impact
baptisée « Clair de lune en rêve » va introduire de nouveaux personnages et marque le retour d'une célébration attendue par la communauté : le festival des Mikawas. Pour récompenser les héros de Teyvat, HoYoverse propose aux joueurs de se pré-inscrire pour obtenir des récompenses inédites.
Les préinscriptions aux Mythes du festival des mikawas de Genshin Impact récompensées par 30 Primo-gemmes
Pour en profiter, c'est très simple. Les joueurs qui le souhaitent peuvent se rendre sur le site officiel de Genshin Impact, dans l'onglet Calendrier des événements
. En consultant le planning de la version 5.4 du jeu
, une fenêtre est visible sur la droite de l'écran. Il suffit alors de cliquer sur « Cliquer ici pour vous pré-inscrire » et de renseigner les champs requis en vous connectant.
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez dans votre messagerie en jeu un colis contenant des Primo-gemmes, des Moras et bien d'autres surprises
. Si ce cadeau est apprécié par les joueurs, il surprend une partie de la communauté. En effet, HoYoverse ne demande aucune information particulière, hormis une connexion via la page dédiée. Le geste est donc un cadeau bonus pour s'excuser de l'absence liée aux célébrations du Nouvel An chinois ou un clin d'œil aux hongbaos, ces enveloppes rouges offertes lors de ces festivités.
La campagne de préinscription « Mythes du festival des mikawas » est accessible aux joueurs de Genshin Impact depuis le 7 février et est disponible jusqu'au 19 février prochain.
Alors pensez à vous inscrire pour récupérer de précieuses gemmes et tenter votre chance sur les nouvelles bannières.
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