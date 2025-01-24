Genshin Impact Version 5.4 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 5.4, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons, à présent, sa date de sortie ainsi que son contenu.
Lors du livestream/programme spécial du 24 janvier 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version 5.4
, baptisée « Clair de lune en rêve », qui arrive prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, pendant cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des informations à propos du contenu de cette nouvelle version, soit la 5.4, ainsi que sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version 5.4 sur Genshin Impact ?
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci, la version 5.4
. De ce fait, la communauté se demande toute naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 24 janvier 2025, nous avons la réponse. La date de sortie de la version 5.4 de Genshin Impact est fixée au 12 février 2025
. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version 5.4 de Genshin Impact
aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.4 de Genshin Impact
Comme mentionné précédemment, le contenu de la version 5.4 de Genshin Impact
a été dévoilé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus attendre, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 5.4, sur Genshin Impact
:
- Nouveaux personnages jouables :
- Phase 1 : Yumemizuki Mizuki - 5 ★, Anémo.
- Retour de Sigewinne, Furina et Wriothesley via les vœux.
- Nouvel événement : Festival des mikawas.
- Plusieurs mini-jeux.
- Dont le défi de montage « Publicitairement parlant », le jeu de pêche multijoueur et compétitif « Chasse aux poissons invasifs » et l'événement de combat « Royaume de la vaillance tempérée ».
- Nouvelles optimisations du système, notamment pour l'aventure et les combats.
Rendez-vous donc le 12 février 2025 pour découvrir la version 5.4 de Genshin Impact
. Pour rappel, le titre est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series mais aussi sur PC et appareils iOS/Android.
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