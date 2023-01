Genshin Impact : Quel est le niveau d'aventure (AR) max (level cap) ?

Quel est le niveau d'aventure max (level cap) sur Genshin Impact ?

Genshin Impact - Niveau d'aventure maximum actuel → 60.

Comme vous le savez probablement déjà, sur, votreaugmente au fur et à mesure de votre aventure. C'est en obtenant de l'expérience d'aventure que vous montez votre. Plus celui-ci est haut, plus le niveau du monde est important. Mais alorsComme expliqué précédemment, gagner unrequiert de l'expérience d'aventure. Vous en obtenez en réalisant différentes actions, notamment en terminant des quêtes, en ouvrant des coffres ou encore en activant des Fleurs des lignes énergétiques, pour ne citer que ces exemples.Notons que vous pouvez voir votreactuel en seulement quelques clics. Il vous suffit d'ouvrir le menu principal (touche Options sur PS4/PS5, par exemple), une fois que vous êtes en jeu. Dans la fenêtre s'affichant à gauche de votre écran, vous verrez votre profil tout en haut. C'est dans cette case que vous pourrez prendre connaissance de votreet les points d'expérience d'aventure que vous possédez.Pour l'heure, voici leactuel (« level cap ») que les joueurs et les joueuses peuvent atteindre surD'ailleurs, rappelons qu'à chaque fois que vous gagnez un, des récompenses plus ou moins importantes vous attendent. Celles-ci peuvent être récupérées auprès du PNJ Catherine, à la Guilde des aventuriers (symbole représentant une boussole sur votre carte), disponible dans chaque région dePour rappel,est à retrouver sur PS4, PS5 ainsi que sur PC et les appareils iOS/Android. Sachez que vous pouvez récupérer divers bonus grâce aux codes d'échange . En outre, plusieurs guides , pouvant vous aider durant votre aventure, sont disponibles dans nos colonnes.L'article sera, bien évidemment, mis à jour si besoin.