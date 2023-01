Genshin Impact : Niveau du monde, comment le baisser ?

Baisser le niveau du monde sur Genshin Impact

Sur, leest un élément relativement important. Il s'agit d'une mécanique apposant une certaine difficulté à l'aventure. En effet, plus vous montez votre, plus les ennemis seront coriaces et puissants. Néanmoins, sachez qu'il est possible de. D'ailleurs,dans ce qui suit.Afin de débloquer la fonctionnalité permettant de, il convient tout de même d'avoir quelques heures de jeu à son actif. En effet, cela n'est rendu possible qu'après avoir atteint le niveau d'aventure 40, et donc le5. Ainsi, si vous débutez sur, vous ne pouvez pas modifier leSi vous avez bel et bien atteint le rang 40 de niveau d'aventure et que désirez, sachez que la manipulation est assez simple et est réalisable en quelques clics. Il vous suffit d'ouvrir le menu in-game (Options sur PS4/PS5, par exemple). Dans la partie gauche de votre écran, vous verrez alors une case, en haut, qui n'est ni plus ni moins que votre profil : vous y trouverez des informations sur votre niveau d'aventure , vos points d'expérience d'aventure et le niveau actuel du monde. Dès lors, appuyez sur la touche adéquate, soit celle renseignée à droite de la mention : « Niv. du monde ».Une fenêtre apparaîtra alors sur votre écran et vous indique ceci : « Une fois que votre Niv. du monde a été baissé, le niveau des Fleurs énergétiques et des ennemis qui se trouvent dans votre monde ouvert, ainsi que les butins qu'ils engendrent diminuent également ». Par ailleurs, sachez qu'après avoir, vous devrez attendre 24 h avant de pouvoir l'augmenter de nouveau. Si vous êtes d'accord avec cela, il ne vous reste plus qu'à valider votre choix.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur consoles PlayStation, PC mais aussi sur appareils iOS/Android. Vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange