Genshin Impact : Quand sort la version 2.3 et qu'apporte-elle ?

Quand sort la mise à jour 2.3 de Genshin Impact ?

Aperçu du contenu de la MàJ 2.3

Deux nouveaux personnages, Arataki Itoo, personnage 5★ et maniant une épée à deux mains et Gorou, personnage 4★, doté d'un arc, seront jouables. Les deux possèdent un œil divin de Géo.

Un nouveau Boss, sous la forme d'un loup, fait également son arrivée sur l'île de Tsurumi. Particulièrement puissant, il pourra appliquer la corrosion à toute l'équipe, même si vous utilisez un bouclier. Le Loup alpha doré pourra aussi invoquer des Alphas de failles, qui le protégeront de vos attaques.

Un événement spécial en lien avec les animaux vous permettra également d'en apporter dans la Sérénithéière. Il faudra être en possession du gadget « Omnifilet d’ubiquité », permettant de capturer l’essence de certaines petites créatures et de recréer leurs aspects.

En plus de l'événement « L’affaire du Bantan Sango : Le chien guerrier », plusieurs autres festivités auront lieu pour l'hiver, dont « Ombres au cœur du blizzard ».

Comme toujours à l'approche du déploiement d'une nouvelle mise à jour sur, miHoYo, le studio chinois en charge de son développement, lève le voile sur plusieurs détails afin que les joueurs soient prêts lors de son arrivée. En ce mois de novembre, laa été présentée aux joueurs par le biais d'un stream, quelques jours avant son arrivée.L'information qui intéresse le plus les joueurs est de savoir. Sachez que nous devrions pouvoir découvrir laet tout son contenu (voir plus bas), dès le, après une longue maintenance. Cette date n'est pas surprenante, étant donné qu'elle correspond au cycle de six semaines qui espace les mises à jour jeu depuis son lancement en septembre 2020.Concernant les nouveautés apportées par cette mise à jour, miHoYo les a bien évidemment déjà dévoilées. Si vous souhaitez savoir ce qui arrivera en octobre, voici un bref résumé :Vous pouvez découvrir tout cela en vidéo via le stream spécial de présentation.Rendez-vous donc lepour découvrir tout cela sur PC, PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Tous les détails seront connus à ce moment-là. La version Nintendo Switch n'a toujours pas fait parler d'elle, bien qu'elle soit toujours attendue. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur Genshin Impact , comme des Primo-gemmes.